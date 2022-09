Barbara Alberti: “Tradì Amedeo Pagani, non sopporto le corna ma certe volte ti salvano la vita” Barbara Alberti al Corriere racconta del suo matrimonio, finito, con Amedeo Pagani: sebbene non stiano più insieme da 35 anni, condividono tante cose, “Gli leggo i libri, è una forma di affetto”. Poi sul GF Vip: “Una benedizione, ti pagano tantissimo per esistere”.

A cura di Gaia Martino

Barbara Alberti è stata una grande protagonista dell'edizione 2020 del Grande Fratello VIP: la scrittrice che vanta 30 libri, 20 sceneggiature, innumerevoli candidature ai premi più importanti, si è raccontata a Il Corriere. Ha parlato della sua avventura nel reality di Alfonso Signorini, confessando che per lei è "stata una benedizione. Cose così ti strappano alla vita di tutti i giorni, ti catapultano in un posto dove c’è la piscina, la Nutella e tante storie umane. E poi ti pagano (tantissimo) solo per esistere".

E' mamma di due figli, Malcolm e Gloria Samuela, nati dal matrimonio con Amedeo Pagani, storico produttore cinematografico dal quale è separata ma continua a vivere al suo fianco. Ha confessato che la loro storia è finita per via di un tradimento, nonostante non sopporti le corna, "qualche volta ti salvano la vita".

Le parole di Barbara Alberti sul matrimonio con Amedeo Pagani

Barbara Alberti ha raccontato di essersi separata dal marito Amedeo Pagani trentacinque anni fa: "Non ricordo se siamo separati o divorziati, ora che ci penso: se avessimo divorziato me lo ricorderei, o almeno ricorderei la trafila legale" sono state le sue parole. Al Corriere ha però rivelato di condividere ancora tante cose con lui: "Stiamo bene così, viviamo in due appartamenti separati però ci troviamo per fare cose che ci piacciono. Per dire, io gli leggo libri. Insieme abbiamo riletto quasi tutto Steinbeck. Ci siamo appassionati a Platonov. La lettura condivisa è una forma di affetto". Ma il motivo della loro rottura è un tradimento: "Io l'ho tradito" ha confessato, sebbene non sopporti le corna.

Mi fanno imbestialire, ma qualche volta ti salvano la vita. Una volta, tanti anni fa, stavo con un tipo insopportabile. A un certo punto lui mi dice che va a giocare a carte a casa di Lina Wertmuller. Bene, io lo telefono ma lui non c'era. Scopro che si vede in gran segreto con un'altra. Mai stata più felice in vita mia. Lo caccio via immediatamente.

Secondo Barbara Alberti "l‘amore è totalizzante, ha una forza altissima perché inspiegabile. L'ultimo grande mistero che ci avvolge. Quando tu sei mossa da questa forza sopra umana, come fai a sopportare un tradimento?". Riguardo al tema del sesso, la scrittrice ha raccontato di aver avuto due vecchietti vicini di casa "che noi credevamo in limine mortis, ma poi abbiamo scoperto che lo facevano tutti i giorni".

Prima c'era il confessore che ti chiedeva "Quante volte lo hai fatto? e dovevi dire la penitenza. Oggi c'è il sessuologo che ti chiede, quante volte non lo hai fatto? E se non sei nella norma, dice che sei malato.

Secondo lei dunque "oggi si parla troppo di sesso, e lo si fa poco":

Il sesso è la cosa più libera che esista, quella meno controllabile. Ognuno faccia quello che vuole, ma per l’amor del cielo, recuperiamo il pudore.

"Mi innamorai di una donna"

Barbara Alberti ha raccontato anche di essersi innamorata di una donna una volta. Pensa che le donne siano perfette per le donne, ma nonostante ciò le sue esperienze sono "sempre andate malissimo".