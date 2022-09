Luca Zingaretti: “Si pensa sempre meno al lavoratore come essere umano” Luca Zingaretti è stato nei panni di Adriano Olivetti nella miniserie televisiva La forza di un sogno; e proprio l’imprenditore resta un modello unico in Italia quando si parla di innovazione nel mondo del lavoro.

Luca Zingaretti è stato un grande Adriano Olivetti nella miniserie dedicata al genio dell'imprenditoria italiana. Al Corriere della Sera ricorda l'ispirazione e il bagaglio di esperienza che gli ha lasciato l'interpretazione di un personaggio simile, in un periodo nel quale i lavoratori sembrano essere spariti persino dai programmi e dai proclami della campagna elettorale: "Sempre meno si pensa al lavoratore come essere umano, sempre più come forza lavoro, come se non si trattasse di persone".

Le parole di Luca Zingaretti

Luca Zingaretti è stato nei panni di Adriano Olivetti nella miniserie televisiva La forza di un sogno; e proprio Adriano Olivetti resta un modello unico in Italia quando si parla di innovazione nel mondo del lavoro e quando si cerca di unire sviluppo sociale e generazione di profitti.

Le sue idee continuano a essere controcorrente. Il mondo del lavoro si sta ripiegando verso posizioni ottocentesche. Sempre meno si pensa al lavoratore come essere umano, sempre più come forza lavoro, come se non si trattasse di persone.

Una casa di produzione con Luisa Ranieri

Luca Zingaretti ha fondato con sua moglie Luisa Ranieri una casa di produzione, la Zocotoco: "Il nostro primo obiettivo era avere uno strumento che ci permettesse di controllare il processo creativo dei progetti in cui eravamo coinvolti. Poi abbiamo visto che nel contempo stavamo generando ricchezza e profitto, cosa di cui andiamo orgogliosi". La coppia riparte proprio da Napoli con un cartone animato sull'alimentazione: