Autore di Domenica In difende Mara Venier: “Vergognose le accuse di censura contro di lei” Marco Luci, autore di Domenica In, difende Mara Venier dopo quanto è accaduto nel corso della puntata post sanremese. Dalla presunta censura a Dargen D’Amico alla lettura del comunicato di Roberto Sergio, la conduttrice è stata attaccata su più fronti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Domenica In andata in onda dopo la finale di Sanremo 2024 ha generato non poche polemiche per una serie di avvenimenti che si sono verificati in diretta e che sono stati considerati inaccettabili. Mara Venier è stata, infatti, duramente attaccata per le modalità con cui ha gestito non solo l'imposizione dell'amministratore delegato Roberto Sergio, ma anche nei confronti dei cantanti la conduttrice ha mostrato, in più occasioni, di svicolare da certi argomenti che potessero risultare spinosi. In sua difesa, su X, è intervenuto uno degli autori del programma, ovvero Marco Luci, che ha ritenuto "vergognose" le accuse rivolte alla conduttrice.

L'autore Marco Luci difende Mara Venier

Una pioggia di insulti sono arrivati a Mara Venier dopo la lettura del comunicato pro Israele di Roberto Sergio, che è seguito ad un intervento di Ghali in risposta alle critiche a lui rivolte dall'ambasciatore israeliano in Italia, a cui si aggiunge anche il discorso di Dargen D'Amico sui migranti che è stato liquidato in poco tempo, senza dare la possibilità al cantante di argomentare come avrebbe voluto. Luci, quindi, si schiera a favore della conduttrice e dichiara:

Personalmente ritengo ingiuste, vergognose e inaccettabili le accuse di ‘censura’ rivolte a Mara Venier. La storia di Mara Venier parla da sola, ha sempre dato voce a tutti, è sempre stata dalla parte delle persone più deboli e indifese e nella sua vita si è sempre battuta in ogni occasione per la libertà di pensiero e non ha mai censurato nessuno, anzi. Evidentemente c’è chi sfrutta certe situazioni solo per alzare polveroni mediatici a proprio fine.

L'autore del contenitore televisivo della domenica pomeriggio, continua la sua arringa in difesa di Venier, dichiarando che in molti casi erano stati proprio loro, in quanto autori, a sollecitarla:

Mara Venier nel corso della puntata è intervenuta in alcuni momenti e sollecitata da noi autori, per invitare gli opinionisti a non eccedere nelle domande solo ed esclusivamente per una questione di tempi di scaletta. Non certo per impedire agli artisti di esprimersi. La dimostrazione è che avevamo 30 cantanti da far esibire e per i tanti interventi degli opinionisti abbiamo sforato sui tempi di scaletta tanto che non siamo riusciti a far cantare gli ultimi 4 artisti (il Tre, BNKR44, Santi Francesi e Mr.Rain) e con loro ci scusiamo. Ovviamente li abbiamo prontamente invitati a DomenicaIn già da domenica prossima.

Le dichiarazioni di Mara Venier

Da parte della conduttrice, subito dopo l'accaduto, ci sono state delle precisazioni rilasciate a varie testate. Al Corriere della Sera, infatti, Venier ha dichiarato: "Io sono una conduttrice Rai. Se l’amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio. Quanto al contenuto, forse qualcuno non è d’accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre? Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di Gaza". Mentre al Foglio, parlando della presunta censura a Dargen D'Amico ha detto: "Sono sempre stata e sempre sarò una donna libera e non ho ricevuto alcuna pressione dai vertici. E non ho mai censurato nessuno. Semplicemente, avevamo poco tempo".