Antonio Segatori e la rivelazione su Celentano: “Sono il figlio segreto, con mia madre ebbero una storia”

Adriano Celentano avrebbe un figlio segreto. A rivelarlo è Antonio Biscardi Segatori, che sarebbe nato dalla storia tra il cantautore e Maria Luigia Biscardi, risalente a quando lei era minorenne. “Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre. Non lo faccio per soldi”, ha raccontato.

Adriano Celentano avrebbe un figlio segreto. Oltre a Rosita, Giacomo e Rosalinda, nati dell'amore con Claudia Mori, il noto cantautore sarebbe padre anche di Antonio Maria Segatori, nato da una storia vissuta da giovane con Maria Luigia Biscardi. A raccontarlo è il 55enne, che al settimanale Oggi ha rivelato la sua storia e che ora chiede di essere riconosciuto ufficialmente come figlio di Celentano: "Voglio essere riconosciuto dal mio vero padre e chiamarmi finalmente Celentano".

Secondo la ricostruzione resa pubblica dal settimanale, Antonio Maria Segatori sarebbe il figlio di Adriano Celentano e Maria Luigia Biscardi. La donna entrò a far parte del Clan Celentano nel 1967, ancora minorenne, dopo essersi presentata al Cantagiro con il nome d'arte di Brenda Bisa. Due anni dopo, nel 1969, rimase incinta. "Adriano ha cominciato a corteggiarmi. Era il mio idolo e ho ricambiato le sue attenzioni. Ci incontravamo in sala registrazione, quando tutti se ne andavano", ha raccontato la diretta interessata ad Oggi. La donna sostiene che sia proprio il cantautore il padre di suo figlio, oggi 55enne: "Quando gli dissi che aspettavo un figlio lui cominciò a ignorarmi, il mio contratto col Clan venne chiuso con due anni d’anticipo e mi ritrovai a piedi, estromessa, fuori dal giro su cui avevo puntato tutte le mie carte".

La vicenda arrivò sul piano legale già a metà degli Anni Settanta, quando la donna presento al tribunale di Roma una domanda per il riconoscimento di paternità, ma il procedimento venne presto archiviato e Celentano definì Maria Luigia Biscardi "una pazza" pubblicamente, smentendo il suo racconto. "La mia richiesta di paternità è imprescrittibile. Non lo faccio per soldi, voglio solo sapere chi è mio padre", dice oggi Antonio Segatorio, che vuole chiedere il test del DNA e avere finalmente una risposta sull'identità del suo padre biologico. Per anni, ha spiegato, ha avuto due cognomi: quello della madre (Biscardi) e quello del marito (Segatori).