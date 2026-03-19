Adriano Celentano passa a vie legali per il presunto figlio: “Ho dato mandato all’avvocato Bongiorno”

Adirano Celentano ha scelto di passare a vie legali per il presunto figlio segreto Antonio Maria Segatori. Il 55enne ha raccontato di essere figlio del cantautore e di Maria Luigia Biscardi, ma il Molleggiato ha negato: “Doveroso affidare un mandato all’avvocato Giulia Bongiorno perché mi tuteli da ogni ulteriore speculazione”.

Continua il ‘caso' Adriano Celentano e Antonio Segatori. Il 55enne, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha raccontato di essere il figlio segreto del Molleggiato e di voler essere riconosciuto come tale dopo anni e anni. La madre, Maria Luigia Biscardi, avrebbe avuto con l'artista una relazione quando era poco più che adolescente.

Dopo essere venuto a conoscenza della notizia, Celentano ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram e con ironia ha scritto: "Caro Antonio, mi spiace contraddirti…purtroppo io non sono tuo padre. La verità è che io sono tuo nonno". A meno di 24 ora dal primo messaggio, il cantante ne ha pubblicato un altro spiegando che ricorrerà a vie legali per tutelarsi affidandosi a un avvocato: "A questo punto credo doveroso affidare un mandato all’avvocato Giulia Bongiorno perché mi tuteli da ogni ulteriore speculazione".

"Prima la presunta madre, ora il presunto figlio. Circa mezzo secolo fa, è stato sollevato un polverone da una signora che sosteneva che io fossi padre di suo figlio. La tanto sbandierata azione giudiziaria contro di me è finita nel nulla", ha anche spiegato Celentano. La stessa donna negli Anni Settanta aveva presentato al tribunale di Roma una domanda per il riconoscimento di paternità, ma il procedimento venne presto archiviato e l'artista definì Maria Luigia Biscardi "una pazza" pubblicamente, smentendo il suo racconto.

"Oggi, un cinquantacinquenne riesce a ottenere le luci della ribalta ripescando la stessa vicenda e dichiarandosi pubblicamente mio presunto figlio", ha anche spiegato. La vicenda è tornata attuale perché Antonio Maria Segatori ha detto di essere figlio di Celentano, nato dalla presunta storia d'amore tra lui e la madre Maria Luigia Biscardi, che sarebbe rimasta incinta nel 1969, due anni dopo essere entrata nel Clan Celentano. Segatori vuole il test del DNA e conoscere la reale identità di suo padre biologico.