Carlo Conti risponde ad Alessandro Gassmann: “Nessuna regola per Sanremo, solo zero spazio alle fiction perché sono troppe”

Carlo Conti risponde in conferenza stampa alla polemica sollevata da Alessandro Gassman durante la serata cover di Sanremo 2026. L'attore aveva messo sotto la lente la regola secondo la quale i parenti dei cantanti in gara non potessero partecipare al Festival, nonostante Gianni Morandi fosse stato previsto sul palco con il figlio Tredici Pietro.

"Il regolamento non vieta di salire sul palco con un parente. C'era la mamma di Sayf, la sorella di Serena Brancale, lo zio di Luca D'Alessio", ha iniziato a spiegare Carlo Conti in conferenza stampa, "qualora Alessandro avesse voluto esibirsi con Leo mi avrebbe fatto un piacere immenso".

Poi passaggio obbligato sui motivi che avrebbero portato a invalidare le presenze dei cast delle fiction Rai: "C’è stato un piccolo equivoco perché quest’anno abbiamo deciso di non ospitare personaggi legati alle fiction Rai, visto che sono troppe, e, contrariamente al mio interesse, di aumentare gli spot di rete. Vi sarete accorti che ogni pausa pubblicitaria dura di più per contenere spot sulle fiction anche. Mi dispiace se c’è stato questo equivoco, come c’era stato anche con Argentero, che a suo modo non è stato incluso".

Alessandro Gassman intanto ha fatto pervenire un ulteriore chiarimento sul mancato rancore nei confronti di Gianni Morandi e di suo figlio, che ha trovato toccanti, ribadendo però con forza la sua posizione sul tema. La Rai e Carlo Conti non hanno ancora avuto alcun chiarimento con lui, con questa informazione hanno concluso l'intervento, chiudendo la questione il più semplice dei "non ci siamo capiti".