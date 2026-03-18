Adriano Celentano replica al presunto figlio segreto Antonio Segatori: “Non sono tuo padre, sono tuo nonno”

Adriano Celentano ha rotto il silenzio. Il Molleggiato ha replicato al cinquantaseienne che sostiene di essere suo figlio segreto. Intanto, Antonio Segatori ha chiesto il test del DNA.

Adriano Celentano ha replicato ad Antonio Segatori, il cinquantaseienne che sostiene di essere suo figlio segreto. In un post pubblicato su Instagram, il Molleggiato ha fornito una risposta telegrafica, ma che ha anche chiarito quale sia la sua posizione su questa circostanza. A quanto pare, il cantante non ritiene di avere un figlio segreto. Intanto, Segatori preme per essere riconosciuto. Ma ripercorriamo questa storia.

La risposta di Adriano Celentano ad Antonio Segatori. L'artista, che oggi ha 88 anni, è intervenuto sui social per replicare ad Antonio Segatori, l'uomo che sostiene di essere suo figlio, sebbene Celentano non lo abbia mai riconosciuto. Il cantante ha replicato ricorrendo all'ironia: "Caro Antonio, mi spiace contraddirti…purtroppo io non sono tuo padre. La verità è che io sono tuo nonno". Insomma, appare evidente che Adriano Celentano stia etichettando le dichiarazioni di Antonio Segatori come una fake news e non ritenga di avere altri figli, oltre ai tre avuti dalla moglie Claudia Mori: Giacomo, Rosalinda e Rosita.

Cosa ha detto Antonio Segatori sul Molleggiato. Il cinquantaseienne e la madre ne hanno parlato sulle pagine del settimanale Oggi. La donna, Maria Luigia Biscardi, è tornata con la mente agli anni '60. A suo dire, faceva parte del clan con il nome d'arte di Brenda Bis. Il Molleggiato l'avrebbe corteggiata e i due avrebbero iniziato a incontrarsi in sala di registrazione, quando gli altri artisti andavano via. Sarebbe rimasta incinta ma dopo avere messo al corrente Celentano della gravidanza, l'artista l'avrebbe allontanata: "Quando gli dissi che aspettavo un figlio lui cominciò a ignorarmi, il mio contratto col Clan venne chiuso con due anni d’anticipo e mi ritrovai a piedi, estromessa, fuori dal giro su cui avevo puntato tutte le mie carte". Nel 1975, la vicenda arrivò in Tribunale. Maria Luigia Biscardi chiese il riconoscimento della paternità, ma il procedimento fu archiviato e Celentano si scagliò pubblicamente contro la cantante definendola "pazza". Antonio Segatori avanza il dubbio che all'epoca il legale di sua madre, che era suo nonno, possa avere raggiunto un accordo con i legali di Celentano. Oggi, l'uomo chiede di ottenere una risposta certa tramite l'esame del DNA e si è rivolto al Tribunale di Milano: "Ho il diritto di sapere chi è mio padre".