video suggerito

Antonella Mosetti oggi vende le sue foto di nudo e sfida i pregiudizi: Asia, il dolore per i figli persi e l’ex Aldo Montano Antonella Mosetti non ha sprecato tempo a piangere su se stessa quando la televisione non l’ha più cercata. Ha deciso di guadagnare vendendo le sue foto di nudo e alle critiche ha risposto: “Quando arriva il bonifico sono contenta”. Con la figlia Asia Nuccetelli è una vera leonessa, pronta a tutto per difenderla. Nel suo passato lo straziante dolore per la perdita di due figli e l’amore finito con Aldo Montano. Presto tornerà in tv, è nel cast dell’Isola dei famosi 2025. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

192 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Mosetti è una donna che sa badare a se stessa e se ne infischia dei pregiudizi. Quando la televisione ha deciso che poteva fare a meno di lei, si è reinventata come creator su OnlyFans e alle critiche di chi trovava disdicevole che guadagnasse vendendo le foto dei suoi piedi ha replicato con un sonoro: "Quando arriva il bonifico sono tanto contenta". La TV – che dopo Non è la Rai, il Grande Fratello Vip e Ciao Darwin non le ha dato occasioni particolarmente rilevanti – adesso la rivuole e punta sul suo animo da leonessa per risollevare le sorti di un reality come L'Isola dei famosi che da anni non brilla più negli ascolti.

Antonella Mosetti, madre leonessa con la figlia Asia Nuccetelli

Asia Nuccetelli e Antonella Mosetti

Antonella Mosetti era una delle tante ragazze di Non è la Rai. Ma lei ha trovato il modo per emergere e non farsi dimenticare. All'epoca del programma di Gianni Boncompagni finì sotto ai riflettori per il matrimonio con Alex Nuccetelli. Da lui ebbe la figlia Asia. Con lei un rapporto di amore puro, come è apparso evidente nel corso della partecipazione in coppia al Grande Fratello Vip quando sfidò a testa alta personaggi come Giulia De Lellis e Andrea Damante che potevano contare su agguerritissimi fandom. Antonella Mosetti è pronta a tutto per difendere sua figlia. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Asia Nuccetelli parlò del legame con la madre: "Amo da morire i miei genitori, mi sono sempre stati vicino. Mia madre, poi, è eccezionale, se ho bisogno di qualcosa corre da me. Come genitori sono impeccabili".

La decisione di guadagnare con OnlyFans

Antonella Mosetti, quando la televisione ha smesso di cercarla, non ha voluto piangersi addosso. Ha trovato un modo alternativo per guadagnare. Nel 2021 dichiarò al settimanale Chi: “Vivo grazie ai social, lavoro su Instagram, TikTok e OnlyFans”. Disse, poi, di non badare alle critiche: “Con OnlyFans ci mangio, quando arriva il bonifico sono tanto contenta“. In un'intervista rilasciata a La Zanzara disse di chiedere 10mila euro per un nudo integrale e 5mila euro per mostrare solo la parte alta del corpo. A Oggi.it ha dichiarato: "C’è chi mi dà 2mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba”. La figlia Asia Nuccetelli, commentò su Fanpage.it:

Magari da piccola volevo che certe cose mia madre non le facesse. Crescendo ho capito che la vita è una e lei deve fare tutto quello che desidera, senza privarsene. Ha il diritto di essere felice. L’importante per me è che sia una brava mamma e che ci sia quando ho bisogno di lei. Quello che fa nel suo privato, non mi deve riguardare più di tanto. Ovvio, sempre nei limiti. Se si facesse del male o conducesse una vita spericolata, interverrei per dirle: “Così rischi e non voglio perderti”.

L'amore con Aldo Montano e il dolore per la perdita di due figli

Antonella Mosetti e Aldo Montano

Antonella Mosetti non ha mai nascosto di reputare quello con Aldo Montano come l'amore più importante da lei vissuto. La loro relazione è durata sette anni. Un sentimento forte che è stato tormentano anche da episodi di dolore straziante. Antonella Mosetti dichiarò al Corriere della Sera di avere perso due bambini che aspettava dall'atleta: "Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d'urgenza. Non c’era più nulla da fare. Siamo stati malissimo".

Antonella Mosetti ricomincia dall'Isola dei famosi

Antonella Mosetti è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi. Una scelta di sicuro azzeccata se si considera il suo carattere peperino e capace di generare dinamiche. Nel video di presentazione si è detta desiderosa di fare un viaggio di introspezione a contatto con la natura.