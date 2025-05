video suggerito

La crisi di Antonella Mosetti all’Isola 2025 e come sta oggi, il fratello: “La malattia del padre le ha fatto male” Antonella Mosetti ha vissuto una crisi profonda all’Isola dei famosi 2025, il dolore per la morte del padre è tornato a tormentarla provocandole una sofferenza fisica. Il fratello Massimiliano ha spiegato come sta oggi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Mosetti ha vissuto un momento di profonda crisi all'Isola dei famosi 2025. Nei giorni scorsi, la naufraga è sembrata intenzionata a ritirarsi perché nella solitudine di questa esperienza è tornata a fare i conti con il dolore devastante per la morte di suo padre. Un dolore che le ha provocato una forte sofferenza fisica, tra la fatica a mantenere il cibo, la nausea e le notti insonni. In queste ore, è intervenuto il fratello Massimiliano Mosetti, che ha spiegato come sta ora la showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai.

La crisi di Antonella Mosetti all'Isola 2025, il fratello spiega cosa è successo

Massimiliano Mosetti, intervistato da LolloMagazine, ha raccontato i retroscena della partenza della sorella Antonella per l'Honduras. La showgirl arrivava da quattro anni molto difficili, in cui ha dovuto fare i conti con la malattia del padre:

Sono stato io a spingere Antonella a partecipare. Come avete saputo, abbiamo vissuto un periodo non facile. Non è tanto il lutto a fare male ad Antonella, quanto la stanchezza del periodo che abbiamo vissuto. Sono stati quattro anni molto difficili, di malattia. È un po' la stanchezza di tutto quello che c'è stato dietro. Vedere un proprio caro che all'improvviso non ti riconosce più non è cosa semplice.

Quindi Massimiliano ha suggerito ad Antonella Mosetti di partecipare all'Isola dei famosi 2025 per allontanarsi dal caos cittadino, dal telefonino e "da tutte le dipendenze": "Sapevo che avrebbe avuto questo momento, spero con la mia presenza di averle ricordato perché è lì. Non è che se torna qui ritrova suo padre, anzi, è molto più probabile che lo trovi lì".

Come sta Antonella Mosetti oggi

Antonella Mosetti sta meglio. Il fratello Massimiliano ha parlato con la produzione che lo ha rassicurato: "Sto sentendo la redazione quotidianamente per chiedere informazioni. Antonella ha reagito bene. Se supera questo momento può andare fino in fondo. Questo è un momento chiave, però credo di avere contribuito insieme ad Asia a darle un po' di spensieratezza. L'arrivo di Mirko Frezza potrebbe aiutarla, è una figura molto paterna che potrebbe darle una mano".