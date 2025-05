video suggerito

Antonella Mosetti crolla all’Isola 2025: “Sto male da troppi anni, pensavo di stare meglio qui” Antonella Mosetti in lacrime, all’Isola dei Famosi, ha espresso il suo malcontento. Complice la mancanza del padre, morto lo scorso dicembre, e la lotta contro la sopravvivenza su Playa Palapa, non riesce a godersi la sua esperienza televisiva: “Non sto bene”, ha dichiarato minacciando di voler andare via. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Trascorsi i primi giorni in Honduras, per molti naufraghi dell'Isola dei Famosi la permanenza in Playa è troppo dura. Diversi concorrenti del reality condotto da Veronica Gentili hanno già espresso il loro malcontento e uno tra loro, Angelo Famao, ha già deciso di ritirarsi. A sfogarsi nelle ultime ore minacciando di voler andare via anche Antonella Mosetti che vive ancora il lutto della morte di suo padre. Ricordandolo, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Lo sfogo di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti all'Isola dei FAmosi (photo credits: IPA)

Antonella Mosetti ieri è scoppiata in lacrime davanti alle telecamere dell'Isola dei Famosi ricordando suo padre. Il suo papà è morto lo scorso dicembre dopo aver lottato contro una malattia: "Ho sofferto molto" ha dichiarato la naufraga, piangendo. Ai suoi compagni di avventura la Mosetti ha spiegato:

Sono arrivata all'Isola provando a maturare il mio dolore. La malattia di mio padre è durata tre anni, ho sofferto molto in questi tre anni.

Ha continuato il suo sfogo, tra le lacrime, raccontando le sue notti insonni, rese ancora più difficili anche dalla presenza degli insetti. "Il mio papà era il mio gemello, stando qui e non dormendo la notte, con gli animali addosso, con la fame… sto male da troppi anni. Quando accumuli per così tanti anni, poi…" ha dichiarato prima di ammettere di non star bene. "Non sto bene" ha concluso minacciando di voler andare via. A confortarla i suoi compagni di Playa che l'hanno invitata a ragionarci sù prima di prendere decisioni affrettate.

Patrizia Rossetti ad Antonella Mosetti: "Non è semplice adeguarsi subito"

Patrizia Rossetti l'ha abbracciata: "Non so come mi sento, non è semplice adeguarsi subito. Per i giovani è diverso". "È dura, mi manca molto mio padre. Qui mi manca ancora di più. È morto da poco, pensavo di stare meglio qui, invece è peggio" ha continuato la Mosetti – "Siamo privati di tante cose qui, se già arrivi scarico è dura accettarlo".