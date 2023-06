Antonella Clerici sulla morte di Giulia Tramontano: “Penso alla madre disperata, Dio dove finiremo” Nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno trasmessa giovedì 1 giugno, Antonella Clerici ha rivolto un pensiero alla famiglia di Giulia Tramontano, la ventinovenne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello.

A cura di Daniela Seclì

Antonella Clerici ha ricordato Giulia Tramontano nella puntata di È sempre mezzogiorno! trasmessa giovedì 1 giugno. La ventinovenne, che aspettava un bambino, è stata uccisa. Il suo compagno, Alessandro Impagnatiello, ha confessato di averla accoltellata, dopo che lei aveva scoperto la sua vita parallela con un'altra donna. La conduttrice ha rivolto un pensiero alla famiglia, in particolare alla madre di Giulia Tramontano, in questo momento di grande dolore.

Antonella Clerici vicina alla famiglia di Giulia Tramontano

"Oggi è la Giornata Mondiale dei Genitori. Pensavo a come non sia facile essere genitori. Pensavo anche al caso di cui parlano tutti, di questa ragazza che è stata brutalmente assassinata. Hanno ritrovato il corpo di questa ragazza di 29 anni, incinta di 7 mesi, barbaramente trucidata dal suo compagno e padre di questo bambino": così Antonella Clerici nella puntata di È sempre mezzogiorno, trasmessa l'1 giugno. La conduttrice ha continuato:

Una roba che rasenta la follia. Penso alla mamma, che ieri sera ho visto a Chi l’ha visto?, che era disperata. Pensiamo ai genitori, davvero non si dovrebbe mai sopravvivere ai propri figli. Pensiamo al dolore di questa famiglia. La follia di certa gente. Non lo so, io non riesco più a spiegarmelo. Siamo in un momento veramente difficile. Noi ne parliamo nel nostro stile. Non facciamo cronaca, non facciamo giornalismo, ci sono trasmissioni che lo fanno meglio di noi. Ma non possiamo esentarci dall’avere dei pensieri, come avviene nelle vostre case. Mio Dio ma dove finiremo.

L'omicidio di Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello ha confessato

Alessandro Impagnatiello ha confessato di avere ucciso la sua compagna Giulia Tramontano. Poi, avrebbe contattato l'amante dicendole: "Se ne è andata, sono libero" e assicurandole di non essere il padre del bambino che Giulia aspettava. Infine, avrebbe tentato di dare fuoco per due volte al corpo della ventinovenne. La madre, quando ancora quello di Giulia sembrava un caso di scomparsa, aveva rilasciato un'intervista a Chi l'ha visto? in cui aveva raccontato il rapporto strettissimo che la legava alla figlia: "Non abbiamo mai tagliato il cordone ombelicale". Le due donne erano solite concedersi lunghe chiacchierate al telefono e restavano in contatto durante l'intera giornata, scambiandosi messaggi su Whatsapp e inviandosi le foto del pranzo o del corredino per il bebè in arrivo. Purtroppo, nella notte, la tragica notizia del ritrovamento del corpo.