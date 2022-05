Angelina Jolie a Leopoli costretta a fuggire dopo le sirene antiaeree: “Non ho paura” Le immagini forti dell’attrice che corre mentre le sirene antiaeree suonano hanno fatto il giro del mondo.

Le immagini di Angelina Jolie, in visita a sorpresa a Leopoli, che corre insieme a tutto il suo entourage mentre suona la sirena anti-aereo stanno facendo il giro del mondo. La stella del cinema mondiale è a Leopoli nelle vesti di rappresentante per l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Dopo essere stata vista in un bar per un caffè, a un certo punto è stata costretta a scappare verso il rifugio più vicino perché la sirena antiaereo ha cominciato a suonare. "Hai paura?", le chiedono, lei tranquillizza tutti: "Assolutamente no".

Il messaggio di Angelina Jolie al popolo ucraino

Il messaggio che Angelina Jolie ha dato per il popolo ucraino è stato molto condiviso e commovente. Prima di questa sorpresa, infatti, l'attrice aveva già manifestato la sua solidarietà su Instagram con questo messaggio: "Come molti di voi, anch'io sto pregando per il popolo ucraino. Il mio scopo con i colleghi dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è che venga fatto tutto ciò che è possibile per assicurare la protezione e i diritti umani agli sfollati e ai rifugiati. Abbiamo già visto i report delle vittime e delle persone che stanno fuggendo dalle loro case per cercare un posto sicuro". Le immagini dell'attrice che corre ma nonostante tutto cerca di mantenere la calma stanno giustamente colpendo per la loro forza simbolica.

Non sottovalutare cosa sta succedendo in Ucraina

Angelina Jolie è stata tra le prime artiste internazionali che ha solidarizzato con il popolo ucraino. In un post che risale al 24 febbraio scorso, l'attrice aveva chiarito che non si poteva sottovalutare quello che stava succedendo. L'attrice è impegnata nelle cause umanitarie da sempre, anche per questo motivo ha deciso di esporsi in prima persona, nel sostegno di un popolo falcidiato dalla guerra.