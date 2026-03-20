Andreas Muller rimpiange di avere esposto le figlie sui social: “Dicono che sono brutte, è pieno di stupidi”

Andreas Muller ha il dubbio di avere sbagliato a esporre Ginevra e Penelope sui social. Oggi sta pensando di proteggere le figlie avute da Veronica Peparini.

Andreas Muller sta pensando di non esporre più le sue figlie sui social. Le bambine, nate dall'amore con Veronica Peparini, sono state prese di mira dagli hater. Sebbene possa sembrare assurdo, c'è chi si è spinto a giudicare l'aspetto delle piccole che hanno 2 anni appena compiuti. Ospite del programma di Caterina Balivo, La volta buona, Muller ha dichiarato: "Dicono che le mie figlie sono brutte". La conduttrice è apparsa incredula che possa esserci una cattiveria tale contro due bambine.

Il ballerino ed ex volto di Amici di Maria De Filippi ha confidato di essere rimasto spiazzato quando è andato a verificare da quali profili provenissero gli insulti all'indirizzo delle sue figlie: "Non me l'aspettavo, un giorno per curiosità sono andato a guardare la faccia di questi scemi e mi sono reso conto che non sono giovanissimi". Proprio così, nel ruolo di leoni da tastiera c'erano uomini e donne fatti e finiti. Per lui diventare padre è stato il coronamento di un sogno: "Non è stata una passeggiata", anche perché la sua compagna aveva 53 anni quando sono nate le gemelline. Oggi la sua priorità non è più la realizzazione professionale o il successo, ma la felicità di Ginevra e Penelope: "Il successo ti porta a essere avido, a volere sempre di più. Con la loro nascita sono tornato un po' con i piedi per terra e riesco a vivere più serenamente la vita a portata d'uomo".

Caterina Balivo ha voluto dare un consiglio ad Andreas Muller. Gli ha suggerito di proteggere le sue figlie dagli hater non esponendole più sui social: "Mi sento di dirvi di non mostrare più le bambine. Finché continuano a scrivere cose contro, voi lasciate perdere". Ha fatto presente che un giorno le bambine, crescendo, potrebbero vedere quei brutti commenti ed essere ferite da quelle parole. Comprende che in linea di massima non si debba mai darla vinta agli hater "però che ne sappiamo di come la penseranno le bambine quando cresceranno?". Andreas Muller le ha dato ragione, ammettendo di rimpiangere il fatto di avere esposto Ginevra e Penelope sui social: