Amber Heard ha pagato un milione di dollari a Johnny Depp: “L’intera cifra andrà in beneficenza” Amber Heard ha pagato a Johnny Depp il risarcimento di 1 milione di dollari che gli doveva dopo la battaglia legale. TMZ svela che l’attore ha scelto già cinque associazioni no profit a cui donerà l’intera cifra, dividendola equamente.

A cura di Gaia Martino

Amber Heard ha pagato a Johnny Depp il risarcimento che gli doveva dopo la loro battaglia legale durata circa cinque anni. L'attrice, in virtù della sua rinuncia a ricorrere in appello, ha versato un milione di dollari (925.930 euro) all'ex marito. L'intera cifra, stando a quanto aveva già chiarito l'attore, sarà devoluta interamente a organizzazioni no profit. La notizia dal tabloid americano TMZ.

Johnny Depp ha ricevuto il risarcimento da Amber Heard

TMZ poche ore fa ha fatto sapere che, sei mesi dopo la chiusura della saga giudiziaria più lunga degli ultimi anni, Johnny Depp ha ricevuto il risarcimento dalla compagnia di assicurazioni di Amber Heard. L'ex moglie gli ha versato il risarcimento che gli spettava, un milione di dollari, i quali ora saranno divisi equamente tra cinque organizzazioni no-profit scelte dall'attore. Il pagamento mette un punto alla battaglia legale durata circa cinque anni. Lo scorso dicembre la Heard aveva deciso di chiudere l'accordo con l'ex marito rinunciando a ricorrere in appello: "Ho perso la fiducia nel sistema giudiziario americano", così aveva commentato. Ora l'attrice è pronta a tornare sul grande schermo con il film In The Fire.

Le organizzazioni no-profit scelte da Depp

I soldi che Johnny Depp ha ricevuto dalla compagnia di assicurazione dell'ex moglie andranno a cinque organizzazioni no-profit che si occupano di cause a cui la star di Hollywood ha sempre riposto fiducia, dal sostegno ai bambini con patologie potenzialmente letali, alla fornitura di alloggi alle comunità svantaggiate. TMZ spiega che l'intera somma sarà divisa equamente tra Make-A-Film Foundation (con la quale Depp realizzò un cortometraggio in passato), The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance. A queste andranno dunque 200.000 dollari ciascuna.