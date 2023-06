Amber Heard dopo Johnny Depp, la carezza a Luca Calvani: “È magica, diversa da tutti gli altri” Amber Heard torna a mostrarsi in pubblico nel corso di un evento cinematografico a distanza di circa un anno dalla fine della causa con l’ex marito Johnny Depp. Accanto a lei, a sorpresa, c’è l’attore italiano Luca Calvani. Che di lei dice: “È magica, ha subito un assalto mediatico che avrebbe annientato chiunque”.

A cura di Stefania Rocco

La “coppia” che non ti aspetti fa bella mostra di sé nelle foto che il settimanale Chi ha scattato nel corso del Taormina Film Festival: dopo mesi in cui ha rifuggito le luci della ribalta, Amber Heard torna a mostrarsi in pubblico e lo fa posando accanto a un collega italiano, Luca Calvani. La ex moglie di Johnny Depp – reduce dall’accordo stretto a dicembre 2022 con l’ex marito che ha messo la parola fine alla loro querelle legale – è tra i protagonisti del film In the fire, girato insieme a Calvani. Ma la conoscenza tra i due non è iniziata sul set della pellicola. Calvani aveva già raccontato di conoscere Amber da tempo e, a sorpresa, svelta di esserle stato vicino anche durante il periodo più difficile nella vita di Amber.

Luca Calvani: “Sento Amber Heard frequentemente”

Calvani, nelle foto scattate al Taormina Film Festival, dimostra di avere con Amber Heard un legame sincero. I due si abbracciano, posano sorridendo divertiti e condividono una pizza. “Pur sentendoci frequentemente, non avevamo avuto modo di vederci”, racconta l’attore, "è stata una grande emozione abbracciarla venerdì scorso. Grande la gioia di ritrovare il suo spirito e la sua vitalità inalterati. Subire un assalto mediatico di quella magnitudo avrebbe annientato chiunque, ma Amber ha dimostrato un coraggio e una resilienza incredibili. Sono felice che sia venuta a Taormina, riportando il focus dei media sul suo lavoro. Che, tra l’altro, in questo film è meraviglioso”.

“Contro di lei gigantesca macchina di odio”

Calvani non commenta la vicenda processuale che ha visto l’attrice contrapposta a Johnny Depp. Pone però l’accento sul trattamento subito dall’amica: “Credo che sia acqua passata e che tutti ormai vogliano voltare pagina. Credo che dovremmo farci tutti un esame di coscienza, se veramente siamo capaci di libero arbitrio o piuttosto siamo influenzati nelle valutazioni riguardo a vicende distanti da noi che vendono strumentalizzate per creare divisione. Una cosa è certa: al di là di quelle che possono essere le opinioni – e ognuno è libero di avere le proprie – la macchina di odio che è stata montata per annientare questa ragazza è stata irragionevole e spietata”.

Leggi anche Torna Un Giorno in Pretura, nella nuova stagione anche il processo Johnny Depp e Amber Headr

Luca Calvani con Amber Heard sul set: “Ha condiviso la sua magia”

Calvani tesse le lodi dell’amica Amber dopo averla vista lavorare sul set: “Amber è magica e la cosa che la rende differente da tutti gli altri artisti con cui ho lavorato è che lei questa magia la condivide: ognuno, dal primo attore all’ultimo assistente di produzione, percepisce un legame immediato con lei”. Quindi conclude: “Amber è tornata e, come avevo detto in quel post poco più di un anno fa, continuerà a brillare e a incantare il pubblico. E io, sornione e orgoglioso, dirò tra me e me ‘Io quella la conosco’”.