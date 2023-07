Johnny Depp: “Il mio ritorno? Non me ne sono mai andato, ma mi avevano dato per mostro” L’attore si racconta in una intervista intima e sincera al settimanale “7” del Corriere della Sera: “Il mio ritorno? Non so perché lo chiamano così. Mica me ne ero andato”. Parole dolci per Scamarcio: “L’ho scelto per il film su Modigliani, ho grande fiducia”.

Johnny Depp è tornato a sorprendere il pubblico cinematografico con un ruolo memorabile nei panni del re Luigi XV di Francia nel film "Jeanne du Barry". L'attore e regista ha superato la fase buia del processo contro la sua ex moglie, Amber Heard, e ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel mondo del cinema. L'intervista esclusiva, pubblicata su 7 uscito in edicola il 21 luglio, fa scoprire un lato intimo e sincero dell’attore che ha compiuto da poco 60 anni. Nell'intervista anche parole dolci per Riccardo Scamarcio, protagonista del suo prossimo film da produttore e regista incentrato sulla vita di Amedeo Modigliani.

Le parole di Johnny Depp

L'attore si schermisce sull'etichetta del "ritorno", affermando con ironia che per lui un ritorno sarebbe un'impresa più straordinaria come rompersi la schiena e poi ballare tip-tap sul palco. Johnny Depp ha sempre continuato a lavorare nonostante la pressione mediatica e il giudizio dell'opinione pubblica. Il dealicato processo contro la sua ex moglie, Amber Heard, ha portato alla sua vittoria e alla condanna dell'attrice a risarcirgli 10 milioni di dollari.

Il mio ritorno? Non so perché lo chiamano così. Se mi rompo la schiena e, dopo anni, salto sul palco a ballare il tip-tap, posso dire che è un ritorno. Oppure se muoio e risorgo, quello sì che è un fucking comeback. Io mica me ne sono andato, ero sempre in giro. Certo, il mio telefono squillava meno perché basta un attimo a trasformarti in un mostro.

"Riccardo Scamarcio mi dà fiducia"

Nonostante le difficoltà incontrate nel corso della sua carriera, Johnny Depp si dimostra grato per le esperienze che ha vissuto, perché gli hanno permesso di crescere e maturare come artista e come uomo: "Amo il rischio, a costo di pentirmi, e vedo anche il fallimento come un’esperienza interessante". Ora, con la sua piccola casa di produzione a Londra, l'attore sta lavorando a nuovi progetti, inclusa la regia di un film su Amedeo Modigliani con Riccardo Scamarcio come protagonista, dimostrando ancora una volta la sua dedizione al mondo del cinema. Ci sono vere e proprie parole al miele da parte dell'attore di Pirati dei Caraibi per Riccardo Scamarcio: "Modì è il biopic che racconta il pittore durante il soggiorno a Parigi, in 48 ore che rischiano di cambiargli la vita. Oltre a Riccardo Scamarcio, protagonista che ho scelto e nel quale ho grande fiducia, c’è Al Pacino che interpreta un grande collezionista ed è coproduttore".