Amadeus torna a Mediaset per una sera, l’appuntamento su Canale 5

Amadeus torna a Mediaset per una sera. Il conduttore, infatti, sarà al timone di una prima serata su Canale 5, in forma del tutto amichevole. Si tratta del concerto di Una, Nessuna e Centomila, allestito a Piazza Plebiscito a Napoli.

Amadeus tornerà a Mediaset per una prima serata. Il conduttore sarà protagonista su Canale 5 di un appuntamento musicale che arriverà prossimamente e che in passato aveva già condotto. Si tratta del concerto di Una Nessuna e Centomila, organizzato a Napoli in Piazza Plebiscito, che vedrà esibirsi grandi artisti del panorama musicale italiano: da Fiorella Mannoia a Gigi D'Alessio, passando per Annalisa, Emma e tanti altri.

Amadeus alla conduzione di Una Nessuna e Centomila

Si tratta di un ritorno sulle reti Mediaset per Amadeus che, di fatto, dopo la partecipazione ad Amici in veste di giudice del talent show, torna come conduttore, sebbene la sua presenza sul palco allestito a Napoli si possa definire una "partecipazione amichevole". D'altro canto, il concerto di Una, Nessuna e Centomila era stato già condotto da Amadeus in passato, ma la serata era andata in onda su Rai1 e non sulle reti Mediaset.

La messa in onda del programma non è ancora stata comunicata, ma si tratta di un evento al quale su Canale 5 verrà dato pieno risalto. Il concerto, d'altra parte, nasce con un intento benefico: il ricavato, almeno 500mila euro, verrà ripartito tra dieci centri antiviolenza italiani, che sono stati individuati dalla Fondazione in tutta Italia.

Intanto è probabile che rivedremo Amadeus in tv, su Canale 5, ancor prima della messa in onda del concerto. Il conduttore, infatti, sarà tra i protagonisti di una delle serate previste, anche quest'anno dopo il successo della prima tornata, di This is me, gli show in cui il mondo di Amici incontra Silvia Toffanin. Un racconto accorato e approfondito dei protagonisti del talent show, che ha superato i vent'anni di messa in onda, nel quale gli artisti potranno raccontarsi, rivivendo i loro inizi, ripercorrendo i ricordi e lasciandosi trasportare dalle emozioni.