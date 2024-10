video suggerito

Alice Campello criticata per il viaggio a New York senza i figli: "Anche il padre ha delle responsabilità" "Anche il padre ha delle responsabilità": la replica di Alice Campello a un follower che l'aveva criticata per essere partita per un viaggio a New York senza i suoi figli.

A cura di Stefania Rocco

Alice Campello replica infastidita a un utente che, via Instagram, l’aveva criticata per essere partita per trascorrere qualche giorno di vacanza a New York senza i suoi figli. La ex compagna di Alvaro Morata si è concessa la possibilità di trascorrere qualche giorno di relax lontano da casa. Un momento di solitudine dal valore inestimabile, in grado di procurarle la serenità – e il silenzio – necessari a riflettere sullo tsunami che ha investito la sua vita sentimentale negli ultimi mesi. A turbare la sua pace è stato un followers che, commentando alcune foto pubblicate dall’influenzar sul suo profilo, le ha mosso un’accusa ben precisa: quella di interessarsi al suoi figli.

La risposta di Alice Campello alle critiche degli haters

Campello, infastidita da quell’intromissione nella parte più privata della sua vita, ha deciso di rispondere, ricordando all’utente che l’aveva attaccata il fatto che i suoi figli hanno sia un padre che una madre, figure differenti che possono alternarsi nella necessità di prendersi cura di loro. I quattro bambini “hanno un padre che ha le stesse responsabilità della madre”, ha scritto la modella ricordando a quanti la criticano che ogni responsabilità deve essere visiva equamente con l’ex compagno Morata

Alice Campello starebbe per tornare in Italia

Intanto, stando alle ultime indiscrezioni, pare che Campello abbia infine accettato di tornare a vivere in Italia per permettere ai suoi figli di trascorrere il maggior tempo possibile insieme al loro padre. Una scelta che tradisce la generosità dell’influencer contrapposta alla volontà di andare incontro all’uomo che é stato a lungo il suo compagno di vita. Proprio il trasferimento in Italia – dove Morata gioca – sarebbe stato tra i motivi che hanno spinto i due a separarsi nonostante l'apparente idillio vissuto fino.