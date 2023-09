Alex Schwazer versione “boomer alle feste” al Gf: il balletto sfrenato è virale sui social Alex Schwazer è uno dei protagonisti del Grande Fratello 2023/24. Durante una festa, il campione olimpico si è lasciato andare alle danze insieme agli altri concorrenti. I video subito virali sui social: “È il ritratto perfetto di un boomer alle feste”

A cura di Sara Leombruno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alex Schwazer era uno dei concorrenti più attesi del Grande Fratello 2023/24 e, a pochi giorni dall'inizio del reality, il campione olimpico non ha deluso le aspettative. Al momento dell'ingresso nella casa, Schwazer ha ribadito di aver acconsentito a partecipare al programma a una sola condizione: poter continuare ad allenarsi in vista del 2024, anno in cui finirà il suo periodo di squalifica per doping dalle competizioni sportive. Dieta, sport e uno stile di vita sano sono i mantra annunciati del marciatore; è proprio per questo che nelle ultime ore stanno spopolando sui social alcuni video in cui balla, fuma e si diverte, concedendosi un momento di sano relax dai doveri da sportivo.

Il balletto da "boomer" conquista il web

Al Grande Fratello ieri sera si è tenuto il tanto atteso aperitivo e la cena in cui si sono uniti i concorrenti del tugurio e quelli della casa. Successivamente, in giardino la produzione ha dato il via alle danze, proponendo alcuni tormentoni sui quali è praticamente impossibile restare fermi. E così, dopo qualche incertezza iniziale, Alex Schwazer ha voluto fare uno strappo alle ligie regole che deve rispettare per mantenere una forma fisica perfetta, e si è divertito insieme ai suoi compagni. Nel video qui sotto, presto andato virale sui social, lo vediamo replicare un balletto che gli altri coinquilini gli avevano insegnato poco prima. Centinaia i commenti divertiti degli utenti, che hanno visto nel campione un ritratto perfetto di un "boomer" alle feste.

La reazione degli altri concorrenti

Lo sportivo altoatesino è molto timido e riservato, e tende a stare un po' in disparte rispetto agli altri concorrenti, molti dei quali si distinguono per i loro caratteri irruenti. Ieri sera, però, nel corso della festa, ha messo da parte ogni imbarazzo per concedersi un momento di svago sotto gli occhi increduli di Rosy Chin, Marco Fortunati e Giselda Torresan.: "Oh, addirittura! Stasera eh…", gli ha gridato la chef italo-cinese mentre Schwazer si scatenava sulle note di We found love di Rihanna.