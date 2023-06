Alda D’Eusanio: “Io rovinata dal GF Vip, partecipai per vanità e ancora mi pento” La conduttrice si racconta in un’intervista al settimanale Nuovo, a due anni circa dall’esperienza in Tv che ha segnato, di fatto, la sua sparizione dal piccolo schermo per le accuse a Laura Pausini e il compagno: “Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di dire una parola…”.

A cura di Andrea Parrella

Alda D'Eusanio torna a parlare. La conduttrice, da tempo lontana dal circuito mediatico, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo in cui si è concentrata proprio sul motivo della sua eclissi, ribadendo il suo atto di accusa nei confronti del Grande Fratello Vip, di fatto l'ultima esperienza televisiva alla quale abbia preso parte.

D'Eusanio ha attaccato in modo frontale la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, sostenendo di essere stata sostanzialmente rovinata da quella partecipazione: “Io sono stata rovinata dal GF Vip – ha detto D'Eusanio – Non so come mi sia passata per la testa la drammatica idea di partecipare, resterà per sempre un mistero". E poi ha anche aggiunto: “Mi pento ancora oggi di aver accettato di partecipare al reality”. La conduttrice ha specificato che in quella circostanza la produzione del GF Vip l'avesse convinta quando l’ha adulata dicendole che in quel programma serviva una persona di un certo livello e, dunque, lei ha commentato così: “Probabilmente ho quindi accettato per vanità…E mal me ne incolse”.

Alda D'Eusanio si augura di poter tornare in Rai

“Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha avuto”, racconta D'Eusanio, riferendosi evidentemente a quello che accadde in conseguenza alle sue parole su Laura Pausini e il compagno, che comportarono un'immediata squalifica, nonché un'azione legale nei suoi confronti: "Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di dire una parola…”. Poi, augurandosi al contempo di poter fare rientro in Rai, ha dichiarato: “Io credo di avere ancora qualcosa da dire e mi auguro che le nuove nomine mi ridiano il mio posto al sole”.

Alda D'Eusanio e il caso Pausini, cosa aveva detto la conduttrice

La conduttrice, assente dal piccolo schermo da oltre un anno e mezzo, era stata ospite di Salvo Sottile a I Fatti Vostri pochi mesi fa. Un ritorno inaspettato e salutato con un certo clamore sui social, dopo il caso delle ingiurie pronunciate dalla conduttrice ai danni del marito di Pausini, accusato dalla conduttrice di maltrattamenti nei confronti della cantante: "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… – aveva detto ai coinquilini del Grande Fratello Vip – è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio, pare la crocchi di botte".