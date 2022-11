Albachiara tradotta e cantata in latino, Vasco Rossi ai liceali: “Kom-plimenti!” Il brano conosciutissimo del 1979 è stato oggetto di un “esperimento” linguistico nato dalle menti di due professoresse siciliane che hanno lo hanno proposto ai loro alunni: “Il latino è considerato una lingua morta, abbiamo voluto renderla viva con una canzone del più grande rocker”.

Albachiara di Vasco Rossi tradotta e cantata in latino conserva il fascino del suo romanticismo. Il brano conosciutissimo del 1979, pilastro della musica italiana, è stato oggetto di una sorta di “esperimento” linguistico nato dalle menti di due professoresse siciliane che hanno lo hanno proposto ai loro alunni con un risultato sorprendente.

I liceali siciliani che hanno messo in pratica il progetto

Le prof in questione sono Concetta Massaro e Lella Oresti del liceo classico Eschilo di Gela, diretto dal preside Maurizio Tedesco. L’idea è stata loro, ma la messa in atto è tutta opera degli studenti che hanno svolto con entusiasmo l’originale compito. L’alunno Simone Scerra, in particolare, ha curato l’arrangiamento al piano spiegando che “non è stato facile adattare musica e metrica”. Alla voce, il compagno Angelo Bongiovanni che l’ha cantante in latino in occasione dell’avvio dell’anno scolastico. “Il latino è considerato una lingua morta, abbiamo voluto renderla viva, farla cantare dai ragazzi e appassionarli a questa lingua, avvicinandoli con una canzone del più grande rocker”.

I complimenti di Vasco Rossi via social

La notizia è arrivata alle orecchie di Vasco Rossi che ha ascoltato con entusiasmo il progetto musicale dei liceali e ha persino condiviso il video con un post sul suo profilo Instagram, corredato da una serie di complimenti. “Albachiara è stata tradotta e cantata in latino, diventando così parte del programma dell’anno scolastico del liceo Eschilo in Sicilia”, ha scritto il cantante. “La prof Oresti insieme alla sua collega Concetta Massaro hanno deciso di tradurre la canzone in latino”, ha raccontato riportando le parole delle due insegnanti. “Fantastico. Kom-plimenti!!!”, ha concluso Vasco apprendendo con entusiasmo che l'iniziativa potrebbe essere replicata presto anche nel Modenese.