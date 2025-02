video suggerito

Al Bano chiamato a Mosca: "Mi hanno detto di prepararmi per il concerto della pace nella Piazza Rossa" Al Bano ha raccontato di essere stato chiamato dal suo impresario che gestisce i rapporti con la Russia, il quale lo avrebbe allertato: "Tieniti pronto per il concerto della pace", quasi a voler confermare una possibile risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina.

A cura di Ilaria Costabile

Al Bano ha annunciato di essere stato convocato a Mosca per un evento importante, ovvero il concerto organizzato per festeggiare la pace, si intende quella tra Russia e Ucraina che, a quanto pare, sarebbe più che vicina. La conferma di questo messaggio il cantante di Cellino San Marco l'ha data ai microfoni dell'agenzia Ansa, a cui ha rivelato di essere particolarmente contento di questo nuovo appuntamento.

"Il concerto per la pace in Russia"

Carrisi, quindi, spiega: "Ho ricevuto un bellissimo messaggio dalla persona che è stata il mio impresario in Russia, che mi ha fatto cantare quattro volte per Putin" e aggiunge: "mi ha detto “tieniti pronto per fine agosto o per l’inizio di settembre perché faremo il concerto per la pace". Una notizia che andrebbe a confermare una possibile risoluzione, piuttosto vicina, del conflitto tra Russia e Ucraina. Il cantante, in realtà, aveva rivelato già a novembre che avrebbe dovuto cantare nella nota Piazza Rossa, paventando una possibile data nel 2025, il suo impresario gli ha però garantito che l'evento sarà organizzato nei prossimi mesi. Carrisi, raggiunto dall'Ansa, sottolinea come il suo collaboratore sia da definirsi una persona attendibile e aggiunge: "Io dico quello che mi ha detto il mio impresario, e siccome non ha mai sgarrato nel nostro rapporto lavorativo, anche questa volta andrà così" e in merito ai colloqui tra il presidente USA e Putin dichiara: "dalle notizie che abbiamo visto tutti, Putin e Trump si sono parlati qualcosa è successo e succederà".

I rapporti di Al Bano con la Russia

Una parola che ha il sapore di una sentenza, quella di Al Bano, i cui rapporti con la Russia sono stati anche piuttosto altalenanti negli ultimi mesi. Le prime esibizioni del cantante pugliese in Russia risalgono agli Anni 80, dove ha tenuto svariati concerti che lo hanno fatto diventare uno degli artisti italiani più amati. D'altro canto, anche gli incontri con il presidente russo non sono mancati, sono stati ben cinque. Ragion per cui, alla notizia datagli dal suo impresario non ha potuto che gioire: "Il concerto per la pace si farà nella Piazza Rossa. È una notizia grandiosa".