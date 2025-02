video suggerito

Al Bano ammette la gelosia per Romina Power: "Temevo che tra lei e Massimo Ranieri potesse nascere qualcosa" Ospite della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, Al Bano ha rivelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Nel corso dell'intervista, poi, ha ammesso di aver provato gelosia nei confronti di Massimo Ranieri.

Al Bano Carrisi, ospite nella trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio 1, ha rivelato alcuni retroscena sulla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Il cantante, poi, ha ammesso di aver provato gelosia nei confronti di Massimo Ranieri per via del suo rapporto con la ex moglie Romina Power.

Al Bano: "Mi piacerebbe gareggiare a Sanremo, quest'anno avevo presentato tre brani"

Al Bano Carrisi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nella trasmissione Un Giorno da Pecora, ha ammesso che è pronto per seguire in tv gli appuntamenti con il Festival di Sanremo 2025. Non ha alcuna intenzione, però, di condurlo: "Non mi è mai passato per la testa, non accetterei mai di farlo nemmeno se me lo proponessero, non ci penso proprio. Mi piacerebbe semmai essere in gara, quello sarebbe il mio pane". E in effetti l'artista pugliese ha spiegato che nel 2024 andò vicino a una nuova partecipazione e che anche per quest'edizione aveva proposto alcune canzoni: "L'anno scorso il signor Amadeus non ha rispettato i patti. Quest'anno invece avevo presentato tre brani, uno più bella dell'altro, erano fantastiche…"

Al Bano: "Temevo che tra Massimo Ranieri e Romina potesse nascere qualcosa"

Massimo Ranieri sarà uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2025. In passato Al Bano aveva fatto cenno alla gelosia che provava nei suoi confronti: "È stato quando Massimo lavorava con Romina". L'artista di Cellino San Marco era preoccupato per la vicinanza tra loro: "Quando si ama si è naturalmente gelosi e io avvertivo che tra i due poteva nascere qualcosa". Alla domanda su come si comportò, il cantante ha rivelato: "Dissi a Romina ‘fai quello che vuoi'". La risposta della sua ex moglie, però, puntò a tranquillizzarlo: "Mi disse: ‘Al Bano, ma io ti amo, per questo ci siamo sposati'".qu