video suggerito

Al Bano tradito da Conti per Sanremo 2025: “Avevamo parlato a lungo del mio brano, mi ha escluso senza dirmi nulla” Al Bano Carrisi è tornato a parlare della sua esclusione da Sanremo 2025. Il cantante di Cellino ha spiegato di aver presentato ben tre brani a Carlo Conti, ma non sono bastati a farlo includere nella lista dei 30 Big in gara: “Non voglio essere nemico di nessuno, però non ho accettato per nulla questo gesto”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

279 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al Bano Carrisi è tornato a parlare della sua esclusione dal Festival di Sanremo 2025. Il cantante di Cellino ha spiegato di aver presentato ben tre brani a Carlo Conti, ma alla fine il conduttore ha deciso di non includerlo nella lista dei 30 Big in gara. Intervenuto a Erretv di Valerio Riccobono, nel programma A Tutto Gossip, l’artista ha raccontato di un incontro tra loro in cui i due avevano parlato anche di possibili modifiche da apportare ai tre pezzi presentati: "Non voglio essere nemico di nessuno, però non ho accettato per nulla questo gesto".

Al Bano e i retroscena sull'esclusione da Sanremo

“Non sono stato accettato a Sanremo e mi ha dato fastidio. Sono stato escluso lo confermo. Io sono andato lì con tre canzoni e mi hanno escluso. Tre canzoni una più bomba dell’altra e sfido chiunque a dire il contrario. Però il buon Dio si è anche divertito, perché a Sanremo in qualche modo c’ero senza esserci, con la pubblicità della Fiat che aveva come canzone Felicità. Se sono nemico di Carlo Conti? Non voglio essere nemico di nessuno, però non ho accettato per nulla questo gesto. Non voglio fare l’agnello sacrificale di nessuno": queste le parole con cui Al Bano si è espresso sulla sua esclusione da Sanremo a Errretv.

Al Bano con Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo 2023

Il cantante ha raccontato del suo incontro con Conti, durante il quale il conduttore gli aveva anche dato indicazioni per modificare al meglio i brani: "Sono stato nel suo ufficio, abbiamo parlato a lungo ‘cambiamo il titolo, cambiamo questo e quello’. Poi senza dirmi nulla non mi ha preso. Ma se non mi vogliono non ci vado, io so quanto valgo, so cosa posso essere per Sanremo e so quanto Sanremo può essere per me. Però non pretendo di esserci a tutti i costi".

"Ho rifiutato l'invito per la serata cover"

Ai microfoni di Quotidiano di Puglia Carrisi ha anche detto di aver rifiutato un invito per cantare nella serata delle cover: "Di Sanremo mi è piaciuto moltissimo il duetto di Brancale e Amoroso, hanno fatto un duetto da brividi, di una bravura pazzesca. Puglia docet. Io mi sono rifiutato di fare i duetti, mi hanno chiamato, onestamente me l’hanno chiesto, ma mi sono rifiutato. E non per arroganza. Il mio progetto era un altro e prima mi hanno appoggiato, poi è arrivato il no. Benvenga il no. Vuol dire che non era destino".