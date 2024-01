Virginia Raffaele: “Destra o sinistra in Rai poco importa, io faccio il mio show. Non imiterò Ferragni” Venerdì 12 gennaio, al via su Rai1 Colpo di luna, lo show di Virginia Raffaele. In un’intervista rilasciata al Messaggero, l’imitatrice ha spiegato perché non imiterà Chiara Ferragni e Belén Rodriguez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Venerdì 12 gennaio, alle ore 21:30 su Rai1, lo show di Virginia Raffaele "Colpo di luna". L'attrice e imitatrice ne ha parlato in un'intervista rilasciata a IlMessaggero. Ha raccontato che il programma che vedremo sarà "un varietà classico: balletto, orchestra, pubblico, ospiti, musica, canzoni, chiacchierate, sorprese, incursioni. Intrattenimento per alleggerire". Tra i tanti volti noti che imiterà, non ci sarà Chiara Ferragni. Virginia Raffaele ha spiegato perché.

Perché Virginia Raffaele non imiterà Chiara Ferragni

Virginia Raffaele ha svelato che nello show vedremo molti dei suoi personaggi e ha anticipato che alcune sue imitazioni potrebbero fare arrabbiare qualcuno. Ha preferito non scendere nei dettagli per non rovinare la sorpresa. Poi, le è stato chiesto se abbia intenzione di imitare Chiara Ferragni. La sua replica non ha lasciato spazio a dubbi: "No. Ma non per polemica. Semplicemente, pensando a lei non mi è mai "partito" un mondo". Non imiterà neanche Belén Rodriguez: "Stavolta le faccio fare un giro di riposo. Non puoi fare tutta la vita le stesse cose". Virginia Raffaele ha commentato anche le dichiarazioni di Belén Rodriguez secondo la quale l'Italia sarebbe un Paese maschilista:

Il maschilismo è una grande piaga. È vero. Ma sarei un'ingrata se dicessi di averlo subito sul lavoro. Nessun uomo mi ha mai ostacolata. Non punterei alla diversità di genere, direi piuttosto che c'è gente capace e non capace, egoriferiti e belle persone. C'è chi ama lo spettacolo e chi ama il mondo dello spettacolo.

Virginia Raffaele non bada agli ascolti né alla politica

Virginia Raffaele ha chiarito di non essere ossessionata dai dati di ascolto, anche lei come Renzo Arbore punta "all'indice di qualità, al gradimento". E ha aggiunto: "Lo so che in Rai conta, ma quando lavoro a uno show penso ad altro. La scaletta la fanno gli autori. Non è il mio lavoro". Infine, quando le è stato chiesto se sia difficile sopravvivere in Rai per questioni politiche, Virginia Raffaele ha chiarito:

Non lo so, non faccio un programma ogni anno. Due o tre anni fa mi chiesero di fare il mio show, ed è finita che ci arrivo adesso. Li ho anche rincorsi, i direttori, chiedendo del mio spettacolo. Ma saltava ogni volta. Non è che lo faccio se c'è la destra o se c'è la sinistra: io lo faccio, chi c'è c'è. Diventerei matta a fare ragionamenti politici. Del resto non ho mai fatto satira espressamente politica: solo ogni tanto, quando incrocia il costume.