Vanessa Scalera lascia Imma Tataranni: "La prossima stagione sarà l'ultima. La scrittrice? Dimenticare Venezia" Vanessa Scalera ha ribadito l'intenzione di lasciare il ruolo di Imma Tataranni dopo la prossima stagione. L'attrice poi ha lanciato una frecciatina alla scrittrice Mariolina Venezia.

A cura di Daniela Seclì

Vanessa Scalera ha ribadito l'intenzione di lasciare la serie Imma Tataranni dopo la prossima stagione. L'attrice ne ha parlato in un'intervista. Ha lanciato anche una frecciatina alla scrittrice Mariolina Venezia, dopo la lite avuta nel corso della conferenza stampa di presentazione della fiction di Rai1. Intanto, lo sceneggiatore Salvatore De Mola ha svelato a Fanpage.it le prime anticipazioni di Imma Tataranni 5.

Perché Vanessa Scalera lascia Imma Tataranni

Vanessa Scalera ha rilasciato un'intervista al Messaggero nel corso della quale ha confermato di volere lasciare la serie Imma Tataranni. L'attrice si concederà un'ultima stagione, poi dirà addio al Sostituto Procurato: "Farò la quinta stagione poi basta. Lascerò la serie al momento giusto, anche se Tataranni mi mancherà". Quindi ha ipotizzato che il pubblico si sia innamorato del suo personaggio non solo perché si è rivelato efficace il grande lavoro di squadra che è stato necessario per realizzare la serie, ma anche perché "Imma non è proprio bellissima, con quei capelli alla Biscardi e i vestiti cafoni".

La frecciatina alla scrittrice Mariolina Venezia

Vanessa Scalera ha ammesso di avere avvertito una certa invidia attorno a sé da quando ha avuto successo con la serie Imma Tataranni: "Ho avvertito l'invidia quando Imma Tataranni è esplosa e continuo ad avvertirla, anche da persone che ritenevo amiche". Poi, sollecitata dalla giornalista Gloria Satta, è tornata a parlare brevemente del battibecco avuto in conferenza stampa con Mariolina Venezia. In sintesi, la scrittrice l'ha accusata di essere ingrata e l'attrice ha replicato di non doverle niente. Vanessa Scalera ha messo fine alla diatriba con una frecciatina sulle pagine del Messaggero: "Mi limito a citare il titolo di un film che amo: Dimenticare Venezia".