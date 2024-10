video suggerito

Tapiro ad Alan Friedman per aver fatto cadere Giada Lini a Ballando: "Ho perso un dente, provavo dolore" A Striscia la Notizia, tapiro d'oro al concorrente di Ballando con le stelle che nella scorsa puntata ha causato la caduta della ballerina Giada Lini.

A cura di Daniela Seclì

Alan Friedman è tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Nella scorsa puntata ha fatto cadere la ballerina Giada Lini durante una presa. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. Tuttavia Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha ritenuto opportuno consegnargli il Tapiro d'Oro. La consegna andrà in onda nel corso della puntata in onda giovedì 31 ottobre.

Perché Alan Friedman ha fatto cadere Giada Lini a Ballando con le stelle

Alan Friedman ha spiegato a Valerio Staffelli la dinamica dell'accaduto. Come aveva già fatto a Domenica In, ha dichiarato che sabato scorso ha eseguito la coreografia in una condizione di grande difficoltà. Aveva perso un dente e avvertiva dolore: "È stato il momento in cui ho perso il dente perché trenta secondi prima di entrare in pista ho mangiato una tavoletta di cioccolato. Dal dolore ho dimenticato la presa". Valerio Staffelli ha ipotizzato che "l'incidente" possa essere dipeso anche dal "nervosismo" di Friedman causato dalla dieta. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso settembre, il concorrente infatti ha dichiarato:

Ho iniziato una dieta proteica il 29 luglio dopo un'ultima cena a base di porchetta. Non ho mangiato nessun carboidrato, niente pasta, pizza, pane, nessun dolce, zero zuccheri e alcol. Solo carne, pesce, verdura e yogurt. E ho perso 13 chili.

I complimenti di Elly Schlein, dei deputati della Lega e di Fratelli d'Italia

Come già fatto in altre sedi, Alan Friedman ha ribadito di avere ricevuto i complimenti della Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per le sue esibizioni nel programma condotto da Milly Carlucci. E a quanto pare non è tutto: "La settimana dopo si sono complimentati con me anche diversi deputati di Fratelli d’Italia e della Lega". Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire come andrà il suo percorso a Ballando con le stelle.