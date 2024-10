video suggerito

Perché Alan Friedman ha fatto cadere Giada Lini a Ballando: "Avevo perso un dente mangiando cioccolato" Ospite di Domenica In, Alan Friedman ha raccontato di aver perso un dente prima dell'esibizione a Ballando con le Stelle e per questo motivo ha mancato la presa della ballerina Giada Lini in diretta. "Mi è caduto mangiando del cioccolato", ha detto mostrandolo a Mara Venier.

A cura di Elisabetta Murina

Alan Friedman ha perso un dente prima di esibirsi a Ballando con le Stele 2024, nella puntata del 26 ottobre. Ospite di Domenica In, il concorrente ha raccontato cosa gli è accaduto nella sala delle stelle e per quale motivo, durante il paso doble, ha mancato la presa della ballerina Giada Lini facendola cadere per terra.

Alan Friedman ha perso un dente prima dell'esibizione

Nel salotto di Domenica In, Mara Venier ha subito chiesto a Giada Lini come stesse dopo la caduta a Ballando con le Stelle. "Non mi sono fatta niente. La presa era sempre venuta, però c'è un piccolo retroscena che riguarda l'esibizione", ha spiegato la ballerina. A raccontarlo Alan Friedman, spiegando cosa è successo poco prima di scendere in pista: "Eravamo nella sala delle stelle e c'erano diverse cosa da mangiare. Io vedo un pezzo di cioccolato e lo mangio di nascosto. Sono a dieta e non ne prendo un pezzo da mesi. Nel dare un morso, mi è caduto un dente". Il ballerino, quindi, ha perso un dente poco prima del passo a due e lo ha mostrato in diretta a Mara Venier. Per questo motivo ha mancato la presa durante la coreografia: "Ero disorientato, quando è arrivo il momento della presa sono andato in confusione".

La presa mancata e la caduta di Giada Lini

Durante l'esibizione della coppia c'è stato un momento di paura, quando il concorrente ha mancato la presa della ballerina, facendola cadere per terra. Milly Carlucci si è subito preoccupata ed è intervenuta per aiutare Giada Lini, che invece si è subito rialzata e ha continuato a ballare. Il punteggio della coreografia dato dai giudici è stato penalizzato dalla caduta. "Attento, abbiamo bisogno di Giada. Facciamo i complimenti a tutte le insegnanti perché rischiano la vita ogni giorno", ha commentato Carolyn Smith. Il giornalista ci ha scherzato su: "Resterà sulla mia tomba: Friedman, l'uomo che ha fatto cadere Giada Lini".