Alan Friedman conferma lo scontro a Ballando: “Ho perso le staffe”, la replica di Luisella Costamagna: “Bufale” Alan Friedman ha confermato le voci su un acceso scontro con un membro dello staff di Ballando con le stelle: “Ho perso le staffe una volta, ho chiesto scusa”, ha raccontato tirando in ballo poi la sua intervista da Luisella Costamagna, alla quale aveva chiesto se le fosse capitato di urlare dietro le quinte quando fu concorrente. Pronta la replica della giornalista: “Sta inventando di sana pianta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alan Friedman ha confermato le voci circolate nell'ultima settimana che parlavano di un suo scontro con una donna dello staff di Ballando con le stelle. Davide Maggio raccontò che, a seguito dell'accaduto, "la Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato". Durante la diretta di ieri sera, sabato 26 ottobre 2024, è stata Selvaggia Lucarelli a riaprire il caso per chiedere delucidazioni. Il concorrente ha così spiegato: "Ho perso le staffe, ma ho chiesto scusa". Ha poi citato l'intervista fatta a Luisella Costamagna, e quest'ultima è intervenuta.

Le parole di Alan Friedman: "Ho perso le staffe"

Dopo l'esibizione di Alan Friedman, Selvaggia Lucarelli ha chiesto al giornalista e conduttore: "Veniamo da una settimana di Friedman Gate. Sono girate voci su di te, sul tuo conto, sul fatto che sei ruvido. Tutte queste cose. Tu sei stato qui a negare e poi arrivi qui e a momenti ammazzi Giada Lini. Suona quasi come una conferma. Hai qualcosa da dire a tua discolpa? Ho visto anche dei servizi a Striscia la Notizia". Il concorrente del talent ha allora risposto: "Amo Giada Lini, moltissimo. Ieri ero in tv con Luisella Costamagna, le ho chiesto: "Quando eri a Ballando, non hai urlato dietro alle quinte?". Lei mi ha detto: "Sono io che faccio le domande qui", non mi voleva rispondere". Sullo scontro di cui si è vociferato, ha ammesso: "Ho perso le staffe una volta, ho chiesto scusa. Era una persona squisita (la persona con la quale ha litigato dietro le quinte, ndr) e non meritava quello", le parole.

La replica di Luisella Costamagna: "Mi cita inventando di sana pianta"

Luisella Costamagna nelle ultime ore ha poi smentito la versione data da Alan Friedman quando in puntata l'ha tirata in ballo. La conduttrice e autrice televisiva ha condiviso il video dell'intervista al collega in Tango, smentendo quanto da lui dichiarato: "Friedman mi cita inventando di sana pianta. La mia risposta "faccio io le domande" si riferisce a tutt’altro (vedi video). A Ballando non mi sono mai sognata di urlare nè davanti nè dietro le quinte. Nonostante tutto. Perché chiamarmi in causa? Bufale".

