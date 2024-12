Stefano De Martino: “Sorrentino mi voleva in Parthenope, poi è scomparso”. Quale ruolo avrebbe dovuto interpretare

video suggerito

Attualmente Stefano De Martino è al punto più alto della sua carriera. L'esperienza ad Affari Tuoi l'ha classificato come uno dei conduttori meglio riusciti in circolazione, nonostante alcuni colleghi, come Enzo Iacchetti, attribuiscano i record di ascolti più al format del programma, che alle sue abilità. Nonostante gli scetticismi iniziali, il napoletano appare, puntata dopo puntata, sempre più simpatico, disinvolto e spigliato. Complice anche la bella presenza, che aveva portato Paolo Sorrentino a pensare a lui per una parte in Parthenope. Ecco cosa ha detto il conduttore in un'intervista a Il Mattino.

Le parole di Stefano De Martino su Paolo Sorrentino

A partire dal 28 gennaio, De Martino condurrà la nuova stagione di "Step", dagli studi Rai di Napoli. La voglia di cimentarsi in un'esperienza a teatro era diventata una vera e propria esigenza: "Vengo dalla danza, nasco performer; come conduttore, sono veicolo del talento altrui; alzo la palla (o i pacchi), ma è un altro che schiaccia. La mia anima d’artista soffriva. In scena mi espongo. Sento il brivido del fallimento. Sbircio un pensiero sui volti degli spettatori: “Fammi vedere che sai fare”. E io faccio. E se il suo sguardo cambia, la soddisfazione vale mille share".

Ex cameriere, ex barista, ex parcheggiatore, ex fruttivendolo e addetto ai call center, il percorso di Stefano De Martino riflette l'epopea del più intrepido eroe. Dall'apprendistato a New York, fino ai provini ad Amici di Maria De Filippi, De Martino ha "rischiato" anche di avere un ruolo in Parthenope, il film di Paolo Sorrentino, campione d'incassi. Il regista, però, "prima mi ha chiamato per il ruolo del boss nel suo Parthenope, poi è scomparso", le parole del conduttore.

Il ruolo del boss che De Martino avrebbe dovuto interpretare

Nel suo film, Paolo Sorrentino affronta ogni aspetto di Napoli. Oltre alle bellezze paesaggistiche, il regista mette in scena anche un rapporto sessuale tra due ragazzi appartenenti a due famiglie di camorra, interpretati da Margherita Aresti e Francesco Ferrante. A dare il volto al boss Roberto Criscuolo, la cui parte sarebbe dovuta andare a De Martino, alla fine è stato l'attore Marlon Joubert. Il riferimento, mai confermato ufficialmente dal regista, potrebbe essere all'ex boss Luigi Giuliano, detto ‘o Re, o anche "boss dagli occhi di ghiaccio".

Nella scena di sesso tra i due giovani figli di camorristi, come anticipato, la parte della ragazza è interpretata da Margherita Aresti, che sull'esperienza in Parthenope, scrisse: “Non riesco a esprimere a parole il mix di emozioni provate su questo set così speciale. Per me è stata una vera e propria prova di coraggio, non mi reputo mai all’altezza di niente e la vera vittoria è stata liberarmi di me stessa, del mio giudizio ingombrante che non ha fatto altro che soffocarmi".