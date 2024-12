video suggerito

Iacchetti: “Trovare alternativa a Striscia non è facile. De Martino? Affari Tuoi funziona con chiunque lo conduca” Enzo Iacchetti si è espresso sul caso di Striscia La Notizia dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi, che aveva parlato di un momento “faticoso” per il programma di Antonio Ricci: “Siamo i soli a rischiare, a fare satira e controinformazione. Detto ciò, Berlusconi farà ciò che vuole”. E sulla concorrenza di Affari Tuoi: “Funziona a prescindere da Stefano De Martino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Enzo Iacchetti si è espresso sul caso di Striscia La Notizia dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi, che in occasione dell'incontro annuale di dicembre con la stampa aveva ammesso che il programma di Antonio Ricci stesse vivendo un momento "faticoso", visto che "con 37 anni di storia in passato è anche abbastanza normale che succeda". L'amministratore delegato di Mfe-Mediaset non ha escluso l'arrivo nell'access di Canale 5 di altri titoli. Ma, secondo Iacchetti, non sarà un'impresa facile trovare un'alternativa valida. E sulla concorrenza diretta di Affari Tuoi su Rai 1: "Stefano De Martino è bravissimo, ma Affari Tuoi funziona a prescindere, chiunque lo conduca".

Le parole di Enzo Iacchetti sul futuro di Striscia

Il monito arriva da Enzo Iacchetti, dopo che Pier Silvio Berlusconi ha ammesso il momento faticoso che sta attraversando il programma di Antonio Ricci: "Noi siamo i soli a rischiare, a fare satira e controinformazione, a cambiare un po’ ogni sera, in pari con la vita fuori. Detto ciò, Berlusconi farà ciò che vuole. Ma trovare un’alternativa non sarà facile, per non pensare alle reazioni che potrebbe avere il nostro piccolo zoccolo duro", le parole del conduttore lombardo a La Stampa. Gli ascolti di un tempo sono lontani e questo è un fatto, ma questo non gli desta particolari preoccupazioni: “Quei tempi non ci sono più per nessuno: ci sono le piattaforme, i social, altri canali non più di nicchia”, sottolinea.

"De Martino è bravissimo, ma Affari Tuoi funziona con chiunque"

Ciliegina sulla torta del periodo decadente di Striscia è il caso di Affari Tuoi che, da quando a condurlo è Stefano De Martino, viaggia ogni sera con ascolti importanti, toccando anche picchi del 28% di share, con oltre 6 milioni di telespettatori nelle serate più fortunate. Secondo Enzo Iacchetti, si tratta di un format che andrebbe bene a prescindere dal suo conduttore: "Certo, De Martino è bravissimo ma Affari Tuoi funziona a prescindere, chiunque lo conduca: gli italiani vogliono vedere dove e a chi finiranno i soldi". La lieve crescita di Striscia la Notizia nell’ultimo periodo fa comunque ben sperare il conduttore: "Da quando Ezio ed io siamo tornati, gli ascolti sono in ripresa".