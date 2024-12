video suggerito

Antonio Ricci dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi: “Striscia la notizia sta risalendo” Antonio Ricci ha rilasciato una dichiarazione all’Ansa dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi: “Striscia sta risalendo. Sono tranquillissimo perché questi sono momenti vissuti di già”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Ricci ha rilasciato una dichiarazione all'Ansa dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro con la stampa tenutosi nella giornata di ieri, mercoledì 11 dicembre. Parole che il patron del Biscione ha pronunciato coi piedi di piombo, ma comunque simboliche di una valutazione da fare sul futuro di Striscia la notizia: "È innegabile che oggi Striscia la Notizia sia in un momento faticoso […] se ci possono essere anche altri prodotti o alternanza di prodotti non lo escludo, ma a oggi io conto sul lavoro che Ricci sta facendo per rialzare almeno di un po' il risultato in quella fascia". Antonio Ricci ha replicato: "Sono tranquiloissimo perché sono momenti vissuti già. Nel futuro, per rendere più attrattiva l'offerta, ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time, prima che la Rai si riorganizzi anche in questa fascia".

Le parole di Antonio Ricci

Antonio Ricci su Striscia la Notizia ha spiegato ad Ansa: "Sta risalendo. Controllando i dati d'ascolto, al 99,9% Striscia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il ‘fenomeno' dei pacchi". La tranquillità di sapere come superare il momento difficile:

Sono tranquillissimo perché questi sono momenti vissuti di già. Striscia sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà. Controllando i dati d'ascolto, al 99,9% Striscia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il ‘fenomeno' dei pacchi.

"Bisogna lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time"

Sulla questione dell'alternanza, Antonio Ricci ricorda il lavoro che va fatto per migliore la qualità dei programmi in prime time: "Nel futuro, per rendere più attrattiva l'offerta, ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time, prima che la Rai si riorganizzi anche in questa fascia".