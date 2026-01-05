Simona Ventura e il gelo sul caso Signorini: “Non ne parlo”, poi svela se rifarebbe il GF

Simona Ventura non è mai stata una donna da mezze misure, ma è nel silenzio che, a volte, lancia i messaggi più rumorosi. Reduce da un’annata televisiva intensa, che l’ha vista rimettersi in gioco al timone del Grande Fratello Nip, la conduttrice ha deciso di tirare le somme in un’intervista. Tra la difesa d’ufficio del suo operato e i progetti futuri, a svettare è però quel muro alzato davanti al nome di Alfonso Signorini.

Il "no comment" su Alfonso Signorini

Il clima intorno al reality più longevo della tv italiana è tutt’altro che sereno. Mentre si rincorrono le voci sulla prossima edizione Vip di primavera, il grande assente è già cerchiato in rosso: Alfonso Signorini. Il conduttore e direttore di Chi, come noto, ha scelto la strada dell'autosospensione da Mediaset dopo il terremoto giudiziario innescato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona nel format Falsissimo, finite nel mirino della Procura di Milano. Interpellata dal Corriere sulla vicenda e sul collega, Ventura è stata lapidaria: "Alfonso Signorini? Non ne parlo". Un gelo che non lascia spazio a interpretazioni e che segna una distanza netta da un caso che sta scuotendo i vertici di Cologno Monzese.

La difesa del GF Nip: "Programma complesso"

Se su Signorini cala il sipario, sulla sua conduzione del Grande Fratello la Ventura rivendica ogni scelta. Nonostante le critiche e un’accoglienza del pubblico non sempre unanime, Ventura difende il format: "È stato un anno straordinario perché ho avuto l’opportunità di fare un programma complesso, ma entusiasmante con una grande squadra di lavoro", ha dichiarato, portando a supporto anche il confronto internazionale, citando il 5% di share con cui il format ha chiuso in Spagna. Per la conduttrice, i numeri sono un verdetto insindacabile, ma non raccontano l'intera storia di una sfida accettata in un momento in cui il pubblico è sempre più frammentato tra tv generalista e piattaforme.

Il futuro della conduttrice

Ma la vera domanda è: vedremo ancora Simona Ventura condurre il GF? La risposta, al momento, profuma di addio. O, almeno, di un lungo arrivederci. Alla domanda secca su un possibile bis alla conduzione, la risposta è stata un secco dribbling: "Ora penso solo al mio documentario". Il suo futuro è infatti decisamente lontano dalle dinamiche del loft di Cinecittà. La conduttrice sta studiando documenti e fotografie per un progetto dedicato a Padre Pio, il "santo contemporaneo più amato al mondo". Un cambio di rotta spiazzante, tipico di una carriera costruita sull'esigenza di non annoiarsi mai.