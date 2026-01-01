“Padre Pio lottava contro il diavolo”: Simona Ventura annuncia il suo documentario sul santo, da tre anni in lavorazione

Simona Ventura produttrice di documentari religiosi. Chi l'avrebbe mai detto? Eppure la conduttrice, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, racconta una dimensione spirituale inaspettata e annuncia un progetto che ha dell'incredibile: un documentario su Padre Pio realizzato insieme al marito Giovanni Terzi attraverso la loro Ventura Academy.

Il percorso spirituale di Simona Ventura

"Da bambina andavo sempre a messa perché mi facevano leggere il Vangelo sull'altare", confessa Ventura, svelando un dettaglio biografico che getta nuova luce sulla sua personalità. Ma il motivo per cui si prestava volentieri a questa mansione era già tipicamente "super Simo": "Provavo un brivido fortissimo ad avere un pubblico che mi ascoltava… Io mi preparavo come se dovessi andare a fare uno spettacolo e vedevo queste vecchiette che mi ascoltavano in estasi".

Insomma, anche il Vangelo domenicale diventava occasione di performance. Una vocazione, quella per il palcoscenico, che evidentemente si manifestava già tra i banchi di chiesa, con le pie anziane nel ruolo di primo, devoto pubblico.

"Prego la Madonna e Padre Pio: mi riconosco in lui perché è controverso"

Oggi la fede di Simona Ventura si esprime attraverso preghiere rivolte principalmente alla Madonna – eredità delle nonne che le facevano recitare l'Ave Maria ogni sera – ma soprattutto a Padre Pio. "È una figura che mi attira moltissimo: carismatica e controversa", spiega la conduttrice, tracciando un parallelo che non passa inosservato: "Ed essendo io un bastian contrario, mi ci riconosco".

Il santo di Pietrelcina come alter ego spirituale di Simona Ventura? L'accostamento può sorprendere, ma la conduttrice lo rivendica apertamente, trovando nel frate cappuccino uno specchio delle proprie caratteristiche: il carisma innegabile e la natura divisiva.

Tre anni di lavorazione per un documentario con "testimonianze scioccanti"

Ed è proprio questa identificazione che ha spinto Ventura e Terzi a lanciarsi in un'impresa produttiva ambiziosa: "Con la Ventura Academy, stiamo preparando un documentario su di lui: abbiamo molti documenti inediti e testimonianze scioccanti". Il documentario è particolarmente impegnativo, al punto che la lavorazione va avanti da tre anni: "Vedremo chi lo vorrà mandare in onda", aggiunge Ventura, lasciando intendere che al momento non ci sia ancora un broadcaster interessato.

"Certo che credo che Padre Pio lottasse con il diavolo"

Quando le viene chiesto se creda davvero che Padre Pio combattesse contro il demonio e compisse miracoli, la risposta di Ventura non ammette dubbi: "Certo che ci credo, per diavolo si intende il male, comunque si manifesti. E dei miracoli ci sono molte testimonianze".

La conduttrice conclude con una riflessione che suona quasi teologica: "Penso che i santi siano entità spirituali che ci possono aiutare". Una visione della santità che mescola devozione popolare e interpretazione personale, perfettamente in linea con il carattere di chi, anche davanti all'altare da bambina, trasformava la liturgia in spettacolo.