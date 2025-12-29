Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Il futuro del Grande Fratello Vip: cosa succede ora che Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset

Cosa succede alla nuova edizione del Grande Fratello Vip ora che Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. Quando dovrebbe iniziare e a chi potrebbe essere affidata la conduzione.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Gaia Martino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo che Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset, nasce spontaneo il dubbio sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality ha visto il presentatore e giornalista milanese al timone delle ultime edizioni, ma il suo impegno alla conduzione, a causa della vicenda che lo vede coinvolto e finita all'attenzione della procura di Milano, ora sarebbe ufficialmente saltato.

Dopo le puntate di Falsissimo di Fabrizio Corona che lo accusa di aver creato un "sistema" che favorisce l'ingresso di concorrenti o aspiranti tali all'interno della casa più spiata d'Italia in cambio di rapporti epistolari, Alfonso Signorini ha disattivato il suo profilo Instagram prima di allontanarsi "in via cautelativa" dall'azienda, sospendendo ogni impegno.

Cosa succederà ora al programma che avrebbe dovuto condurre il prossimo anno? Due settimana fa circa Dagospia annunciava che il Grande Fratello Vip sarebbe tornato in onda a marzo 2026, precisamente a partire dal "primo lunedì" del mese. E nulla al momento, in merito alla data di partenza, sarebbe cambiato. L'azienda ora deve valutare a chi affidare il timone della nuova edizione, un profilo che salvaguardi la credibilità del format, finito al centro della bufera insieme al suo ormai ex conduttore.

Leggi anche
Helena Prestes difende Alfonso Signorini: "Una carriera non si cancella con il gossip. Merita rispetto"

Già diversi giorni fa, dopo il ciclone mediatico che si è abbattuto su Signorini, era stato aperto il toto nomi sulla nuova conduzione del Grande Fratello. E due profili, in particolare, sembrerebbero essere i favoriti secondo rumors e preferenze dei telespettatori: quelli di Ilary Blasi, veterana ormai del mondo del reality che tornerebbe, in più, alla conduzione di un programma che conosce bene, avendolo condotto dal 2016 al 2018, e di Michelle Hunziker. Nessuna notizia certa arriva ora dai piani alti dell'azienda che, nelle ultime ore, ha rotto il silenzio facendo sapere di aver accolto la decisione di Signorini di allontanarsi dall'azienda.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
caso signorini
Signorini sospende gli impegni con Mediaset dopo le accuse di Corona: la società accetta
Il futuro del Grande Fratello Vip: cosa succede ora che Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset
Endemol Shine Italy, produttore del GF, si esprime: "Abbiamo avviato verifiche interne"
Gianluca Costantino e la verità sul rapporto con Signorini: messaggi e inviti cominciati dopo il reality
Antonio Medugno ha denunciato il conduttore: lo accusa di violenza sessuale ed estorsione
L'avvocato di Signorini: "Rammaricato per il fango che sta arrivando, ma l'unico indagato al momento è Corona"
Perché Fabrizio Corona ha vinto comunque vada a finire il caso Signorini Gennaro Marco Duello
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views