Samuel Peron: “Matrimonio? No, grazie. Con Tania Bambaci pensiamo al secondo figlio” Samuel Peron e Tania Bambaci sognano di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leonardo. Il matrimonio può attendere.

A cura di Daniela Seclì

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Samuel Peron si è raccontato in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Attualmente è in tv nel programma Ballando con le stelle, in coppia con una strepitosa Simona Ventura, che sta mettendo a frutto i suoi insegnamenti. Nel corso dell'intervista, il ballerino ha rimarcato l'unica cosa su cui non va d'accordo con la sua allieva. Il tema su cui non trovano un punto d'incontro è il matrimonio.

Samuel Peron e Tania Bambaci, il matrimonio può attendere

Samuel Peron e la sua compagna Tania Bambaci sono diventati genitori di Leonardo lo scorso anno. La coppia non avverte il desiderio di convolare a nozze: "Il matrimonio può aspettare, Tania e io è come se fossimo già sposati. Diventare genitori per noi è stata una gioia indescrivibile e ora abbiamo un progetto più importante del matrimonio: regalare un fratellino o una sorellina al nostro Leonardo". Dunque, per ora il loro sogno è quello di allargare la famiglia. Non ritengono fondamentale sposarsi. Il ballerino ha anche svelato il segreto del loro amore:

Credo che ogni coppia abbia il proprio segreto. Forse il nostro è legato al fatto che il lavoro ci tiene spesso e volentieri distanti per cui ogni volta che ci ritroviamo è bellissimo. Tania e io stiamo davvero molto bene insieme, ci supportiamo a vicenda e non ci sminuiamo mai.

Come è cambiata la sua vita con la paternità

Samuel Peron, nel corso dell'intervista rilasciata a Nuovo, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo l'arrivo del primogenito Leonardo: "Mi ha dato una sferzata di energia incredibile. Non c’è successo professionale che possa pareggiare il traguardo di diventare padre. Leo è il regalo più bello che la vita mi potesse fare". Infine, ha parlato di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle che sta vivendo al fianco di Simona Ventura:

Simona è una autentica stacanovista, proprio come me. È persino capace di presentarsi in sala prove alle dieci del mattino e di andare avanti a oltranza sino a sera. Sto cercando di far emergere in lei cose che le possano tornare utili.