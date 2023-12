Matrimonio finito tra Meadow Walker e Louis Thornton-Allan, la figlia di Paul Walker: “Ci separiamo” La modella Meadow Walker ha annunciato la fine del matrimonio con l’attore Louis Thornton-Allan a tre anni dal sì: “Tra noi resta affetto reciproco, continueremo a sostenerci a vicenda”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Era il 2021 quando Meadow Walker sposava Louis Thornton-Allan. Il matrimonio, purtroppo, è giunto al capolinea. Ad annunciarlo, con un post su Instagram, è stata la figlia dell'attore Paul Walker. Un breve comunicato per assicurare che nonostante la relazione si sia conclusa, tra loro restano intatti affetto e stima.

Meadow Walker dice addio al marito Louis Thornton-Allan: il comunicato

Nella mattinata di giovedì 28 dicembre, Meadow Walker ha annunciato la fine del matrimonio con Louis Thornton-Allan. La modella ha comunicato la notizia con un breve post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale:

Comunicato da parte di entrambi. Dopo tre meravigliosi anni di matrimonio, siamo giunti di comune accordo alla decisione di separarci amichevolmente. È una decisione che abbiamo davvero preso insieme e speriamo sinceramente che tutti possano rispettare il nostro desiderio di privacy. Tra noi resta affetto reciproco e rispetto. Continueremo a sostenerci a vicenda.

Vin Diesel accompagnò la modella all'altare dopo la morte di Paul Walker

Era il 2013 quando l'attore Paul Walker perdeva la vita in un incidente d'auto. La tragedia causò grande commozione, che si trasformò in affetto per la figlia Meadow Walker. Così, quando a luglio del 2021, la modella ufficializzò la relazione con l'attore Louis Thornton-Allan definendolo "il mio migliore amico e il mio amore", la notizia fu accolta con entusiasmo. Ad agosto dello stesso anno, Meadow annunciò che Louis le aveva chiesto di sposarlo. Le nozze si tennero ad ottobre 2021 su una spiaggia della Repubblica Dominicana. La cerimonia finì su tutti i giornali, soprattutto alla luce di un dolcissimo dettaglio. Meadow Walker, che non poteva avere il padre accanto in un'occasione tanto speciale, chiese a Vin Diesel (amico di Paul Walker, con cui aveva lavorato nei film della saga di Fast & Furious) di accompagnarla all'altare.