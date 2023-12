“Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci pronta a perdere una colonna dello show A poche ore dall’ultima puntata di Ballando con le Stelle spunta l’ipotesi addio di Samuel Peron dopo 18 anni. L’insegnante potrebbe uscire di scena in bellezza, con la vittoria in coppia con Simona Ventura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Samuel Peron è una colonna di Ballando con le Stelle, parte del cast dalla seconda edizione del 2005, ma quella che si conclude con la puntata del 23 dicembre 2023 potrebbe essere la sua ultima partecipazione al programma come maestro di ballo. Peron, stando a quanto riporta DavideMaggio.it, sarebbe infatti pronto a lasciare la trasmissione dopo quasi 18 anni, nel tentativo di chiudere in bellezza con la vittoria in coppia con Simona Ventura. I due, infatti, sono tra i favoriti per il primo gradino del podio, in lizza con l'altra donna di punta del cast di questa edizione, Wanda Nara, in coppia con Pasquale La Rocca.

Peron, dunque, sarebbe pronto ad appendere le scarpette al chiodo, dopo un percorso lunghissimo all'interno del programma. Nelle edizioni alle quali ha partecipato è riuscito a imporsi solo una volta, vincendo nel 2007 in coppia con Maria Elena Vandone. L'anno scorso aveva portato in pista con sé Iva Zanicchi, mettendosi in gioco insieme alla cantante e raggiungendo il quarto posto finale. Quella con Simona Ventura, invece, sembra essere una scalata che ha tutto il diritto di ambire alla vittoria finale.

In questi anni Peron non ha perso mai contatto con il mondo televisivo di Milly Carlucci, prendendo parte anche alla quarta edizione del Cantante Mascherato, da cui ne uscì vincitore. Il percorso in Tv era iniziato da giovanissimo, quando aveva partecipato a Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno. Negli anni è stato inviato per il programma Camper, ma dal 2021 al 2023 è stato anche ospite ricorrente del programma del primo pomeriggio di Rai1, Oggi è un alto giorno, condotto da Serena Bortone. Chissà che questo addio all'insegnamento nel programma di Milly Carlucci non significhi un ruolo nuovo dalla prossima edizione, come è successo ad altri insegnanti storici come Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.