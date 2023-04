Samuel Peron: “Ho vissuto il bullismo, mi chiamavano gay perché volevo essere un ballerino” Ospite di Ciao Maschio nella puntata del 1 aprile, Samuel Peron ha raccontato di essere stato vittima di bullismo durante l’infanzia per via della sua passione per la danza: “Pensare di fare il ballerino venivi etichettato come fr*cio, gay”.

A cura di Elisabetta Murina

Samuel Peron sarà uno degli ospiti della puntata del 1 aprile di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo e in onda in seconda serata su Rai2. Il ballerino, classe 1982, ha raccontato alla conduttrice di aver vissuto un'infanzia non facile per via del bullismo subito a causa della sua passione per la danza. Oggi fa parte del cast di Ballando con le stelle, oltre che come ballerino, anche come coreografo e insegnante.

Il racconto di Samuel Peron: "Ho subito bullismo"

Samuel Peron ha svelato una pagina inedita della sua vita, risalente all'infanzia, quando a causa della sua passione per la danza è stato vittima di insulti omofobi: "Io ho vissuto nella mia infanzia il bullismo per quanto concerne la mia disciplina artistica". Ai tempi, ha raccontato, essere un ballerino era totalmente diverso da oggi, dove invece sono diversi i programmi che mettono in primo piano il talento:

Ai tempi si giocava a calcio, oppure a basket o nuoto. Pensare di fare il ballerino o altre discipline artistiche si veniva poi etichettato come.. Avevi tutti questi appellativi, tipo fr*cio, gay, ricch*one, omosessuale.

Samuel Peron, l'amore per Tania Bambaci e la nascita del primo figlio

Da anni Samuel Peron è una presenza fissa nel cast di Ballando con le Stelle. Ballerino e coreografo, ha accompagnato diverse coppie del programma, a volte fino al gradino più alto del podio. Quest'anno ha ballato insieme a Iva Zanicchi. Per quanto riguarda la sua vita privata, lo scorso ottobre è diventato padre per la prima volta di Leonardo, avuto con la compagna Tania Bambaci, modella e attrice. Di recente hanno annunciato anche di voler convolare a nozze, dopo molti anni di fidanzamento e una crisi che si sono lasciati alle spalle. La data però non è ancora stata annunciata.