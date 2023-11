Rosanna Lambertucci: “Tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari c’è feeling, lei è molto affascinante” In un’intervista a Fanpage.it, la regina del benessere esprime soddisfazione per il percorso svolto a Ballando Con le Stelle e le nuove consapevolezze acquisite: “Non provavo la paura del giudizio dai tempi di scuola”. Su Selvaggia e Teo: “Lei è molto affascinante. E lui credo abbia un debole”.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosanna Lambertucci è stata eliminata nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, ma non fa troppi drammi. A Fanpage.it, la regina dell'esser più sani è più belli ha raccontato la sua esperienza tutt'altro che finita: "C'è sempre il ripescaggio, ma sono contenta di quello che è stato il percorso fino ad oggi. Sono venute fuori nuove consapevolezze, anche delle paure che non provavo più dai tempi di scuola, come quella di sentirsi sotto giudizio". Sul rapporto con la giuria: "Ho chiesto a Matano: ‘Ma dimmi la verità, ma c'è qualcuno della giuria che ce l'ha con me?". Inevitabile parlare di quello che è successo tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari: "Tra loro c'è feeling. Lei è una donna molto affascinante, diciamo la verità. E lui credo abbia un debole". E i consigli per tornare in forma: "Una dieta semplice: 14 giorni senza carne e pesce per depurarsi".

Rosanna Lambertucci, si aspettava l'eliminazione da Ballando con le stelle?

Non mi aspettavo di uscire perché in realtà era la prima volta che la giuria mi aveva dato dei voti abbastanza buoni. Paradossalmente, credevo di stare tranquilla. I movimenti dei numeri ci hanno condannato allo spareggio e poi siamo usciti.

L'ha presa male?

No, non l'ho presa male perché in qualche modo sapevo che ci sarebbe stata l'uscita e poi ci sarebbe stato il ripescaggio. Diciamo che sono contenta di quello che è stato il percorso fino ad oggi, è stato bello mettersi in gioco. Sono venute fuori delle consapevolezze, anche delle paure che non provavo più dai tempi di scuola, come quella di sentirsi sotto giudizio. È stata un'avventura molto stimolante che ancora continua, perché sto preparando il prossimo ballo per la serata dei ripescaggi.

Spera nel ripescaggio?

Mi va bene già esserci anche perché, poi, per me non c'è scampo per nessuno: vince una tra Wanda Nara e Simona Ventura. Sono bravissime.

Si è sentita un po' maltrattata dalla giuria?

Qualche giorno fa, l'ho chiesto ad Alberto Matano. Ero ospite lunedì de La Vita in Diretta e in un momento di tranquillità l'ho preso da parte e gliel'ho proprio chiesto: "Ma dimmi la verità, ma c'è qualcuno della giuria che ce l'ha con me?".

E lui?

Lui m'ha detto che è un po' anche il senso del gioco prendere, diciamo così, una "vittima sacrificale". Io ho capito le regole del gioco e ci sono stata. Punto e basta.

Che idea si è fatta della lite tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari?

Sai cosa è successo secondo me? Non si sono capiti, perché non è stato dato il tempo di parlare a Selvaggia. Lui ha fatto una cosa per sua figlia, chiedendo la canzone a Baglioni, organizzandola a puntino. Aveva messo su questa cosa con il cuore, ci ha messo tutto se stesso ed è forse per questo che è successo quello che è successo. Posso farti un esempio su di me?

Certo.

Quando nella prima puntata sono stata bacchettata severamente un po' da tutti, io ho sofferto come un cane ma non per me, ho sofferto per la mia nipotina. Perché sapevo che lei, che ha 11 anni, ama ballare ed era orgogliosa della nonna che andava ballare, non stava nella pelle, pensare a lei che sentiva quel giudizio, mi tremavano le gambe e mi ha fatto stare male. Io, poi, non ho parlato con Teo e credo che lui ci sia rimasto male perché c'era la figlia in ballo. Poi, secondo me, non si sono proprio capiti. Ma tra loro comunque c'è un feeling particolare.

La lite tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari

Ah, lei crede?

Lei è una donna molto affascinante, diciamo la verità. Ha questa immagine di critica severa, ma proprio questo le conferisce grande fascino. E lui credo abbia un debole. È una mia interpretazione, eh, sia chiaro.

Conosceva Selvaggia Lucarelli?

Ci siamo conosciute a Ballando e avevo sempre avuto nei suoi confronti una sorta di curiosità, un debole, ma per due motivi, gliel'ho anche detto. Lei, che fa tanto la dura, ha in realtà un amore smisurato per i gatti. Io sono una che ha notoriamente un amore per i gatti, tant'è che c'ho scritto pure un libro che si chiama "Graffi che fanno bene al cuore", e sapevo che lei aiuta i gatti abbandonati. Poi, mi ha colpito molto quando l'anno scorso c'era in gara il suo fidanzato e lei, a un certo punto, s'è commossa. Ho capito a quel punto che dietro a questa corazza "di cattiva", in realtà è una donna piena di sentimento.

A proposito di libri, parliamo della sua ultima pubblicazione?

Si chiama "La mia dieta semplice" e per me è una grande soddisfazione. Suggerisce una dieta depurativa di due settimane. Ho voluto interpretare quello che in fondo provo io, e tante persone come me, il desiderio di pulire, depurare e disintossicare l'organismo da tante cose.

In cosa consiste questa "dieta semplice"?

È una dieta senza carne e senza pesce, una pausa di 15 giorni per depurare completamente l'organismo. Ci sono 60 ricette senza carne e senza pesce, tutte economiche. Le due settimane sono state elaborate dal professor Pierantoni, un nutrizionista clinico, che è anche endocrinologo e diabetologo. Le mie tabelle sono da sempre fatte da medici di altissimo livello, perché io non ho mai preteso di sostituirmi agli specialisti. Io sono una giornalista che ha sempre amato essere in forma e parlare di salute, tutto qui.