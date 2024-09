Roberto Farnesi e la gelosia della moglie Lucya Belcastro: “Mi fa un sacco di domande, mi vorrebbe con il paraocchi”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Roberto Farnesi ha raccontato come procede il matrimonio con Lucya Belcastro. L'attore de Il Paradiso delle Signore ha confidato che la relazione aveva avuto inizio con un po' di scetticismo da parte sua perché tra loro "c'è una certa differenza d'età". A separarli, infatti, ci sono venticinque anni. Tuttavia ha dovuto ricredersi.

La differenza d'età con la moglie, Farnesi si toglie un sassolino dalla scarpa

Roberto Farnesi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha spiegato di faticare a comprendere come mai nel suo caso si abbia la tendenza a evidenziare la differenza d'età con la sua compagna, mentre per altri artisti il problema non si pone:

Spesso si sottolinea la differenza di età tra me e Lucya; perché non lo si fa mai quando si parla, ad esempio, di un grandissimo artista come Andrea Bocelli? La moglie Veronica è più giovane di 25 anni ma non ho mai visto su nessun quotidiano, settimanale, giornale di gossip, sottolineare questa differenza. Con me capita. Ecco,mi lasci togliere questo sassolino dalla scarpa.

L'amore tra Roberto Farnesi e Lucya Belcastro

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro stanno insieme da dieci anni. Lo scorso maggio si sono sposati. Nel 2021 sono diventati genitori di una bambina, di cui l'attore si è perdutamente innamorato:

Non so se io sia un caso patologico, ma se guardo mia figlia poco più di un minuto, mi scendono le lacrime. Non sto scherzando, sarà il fatto che vado e vengo da Roma per lavoro.

Quindi ha svelato che – come in tutte le coppie – anche tra lui e Lucya Belcastro non mancano i litigi: "Succede per l’ordine. Io sono una persona, non maniacale, ma ordinata. La mia compagna è un po’ distratta. Ed è piuttosto testarda. Glielo puoi dire in arabo, in aramaico, non lo so in quante lingue, ma lei non fa una piega. C’è stato forse un piccolo miglioramento, comunque dimentica sempre delle cose in giro per la casa". Dal canto suo, Lucya sarebbe molto gelosa:

Nella vita privata fa un sacco di domande! Eppure sono dieci anni che stiamo insieme e non mi finisce certo l’occhio su altre donne. Non sarebbe possibile. Eppure credo che lei mi vorrebbe con un bel paio di occhiali neri dotati di paraocchi laterali.

Ma trovano sempre un modo per fare pace: "Ci diciamo: ‘Ci vogliamo bene? Siamo innamorati? Sì, e allora non facciamo gli stupidi'. Di conseguenza il nostro monito è: testa bassa e dialogo. Parlarsi è fondamentale anche perché è molto facile che nascano dei malintesi".