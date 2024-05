video suggerito

Roberto Farnesi sposo, le nozze in spiaggia con Lucya Belcastro: “Un rito simbolico emozionante” Roberto Farnesi si è sposato: il noto attore de Il Paradiso delle Signore è convolato a nozze con Lucya Belcastro con una romantica cerimonia in spiaggia, al tramonto, sull’Isola di Mauritius. Nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Mia. “L’occasione per celebrare in un modo speciale il nostro amore”, hanno raccontato a Diva e Donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

85 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto Farnesi si è sposato. Il noto attore de Il Paradiso delle Signore è convolato a nozze con Lucya Belcastro con una romantica cerimonia in spiaggia, sull'Isola di Mauritius. I due sono una coppia da circa 10 anni e nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Mia.

La cerimonia al tramonto sulla spiaggia dell'Isola di Mauritius

Vestiti di bianco al tramonto, su una delle spiagge più belle dell'Isola di Mauritius, nel cuore dell'Oceano Indiano. Così Roberto Farnesi e Lucya Belcastro hanno scelto di diventare ufficialmente marito e moglie, dopo quasi 10 anni insieme. Una cerimonia esotica, lontano dal caos della città, che i due hanno celebrato durante la loro prima vacanza di coppia. "Poi questo viaggio è stato soprattutto l'occasione per celebrare in un modo speciale il nostro amore: ci siamo scambiati le promesse in spiaggia, vestiti di bianco, davanti a un tramonto da sogno", hanno raccontato al settimanale Diva e Donna i neo sposi. E hanno poi aggiunto: "Un rito simbolico emozionante che darà di sicuro nuova linfa al nostro rapporto".

L'amore tra Roberto Farnesi e Lucya Belcastro

L'attore de Il Paradiso delle Signore e Lucya Belcastro sono diventati una coppia nel 2014. "Una storia così lunga per me è stata un'utopia. Non ci avrei mai pensato né creduto. Ho trovato la donna della mia vita", ha spiegato a Diva e Donna Francesi. Il prossimo novembre, i neo sposi celebreranno il loro decimo decimo anniversario d'amore. Nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Mia, che oggi ha tre anni. Il viaggio all'Isola di Mauritius è stato il primo di coppia da quando è nata la piccola. "È stata dura staccarsi dalla nostra Mia, soprattutto i primi giorni, sia per noi che per la crescita della bambina", hanno raccontato a proposito.