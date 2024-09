video suggerito

Perché Loredana Lecciso non parteciperà mai al Grande Fratello: "Non ho un buon rapporto con la mia immagine" Loredana Lecciso ha svelato di ricevere ogni anno la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello. Tuttavia, ha sempre detto di no. In un'intervista ha svelato i motivi.

A cura di Daniela Seclì

Loredana Lecciso si è raccontata in una lunga intervista. Ha confidato perché non ha mai accettato di partecipare al Grande Fratello nonostante ogni anno riceva la proposta di entrare a far parte del cast. La cinquantaduenne, poi, ha anche parlato del matrimonio mai celebrato con Al Bano.

Perché si è sempre rifiutata di partecipare al Grande Fratello

Loredana Lecciso, in un'intervista rilasciata ad Azzurra Della Penna per il settimanale Chi, ha svelato che ogni anno, puntuale, arriva una proposta per lei dal Grande Fratello. E ogni anno, altrettanto puntuale, arriva il suo no. Quindi ha svelato i motivi che la spingono a rifiutare la proposta: "Mi hanno chiesto di fare il Gf in tutte le edizioni. Che poi io sto volentieri a casa, non amo le mondanità, stare chiusa non mi spaventa. Alla fine non mi spaventa neanche la convivenza. Invece, la mia immagine, il rapporto con la mia immagine non è lineare, così l'essere ripresa 24 ore su 24… Forse, però, alla fine sarebbe una terapia d'urto: così è stato con l'aereo, del resto, l'ho superata volando". Al contrario sua sorella Amanda ha accettato di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. Secondo Loredana Lecciso per lei potrebbe rivelarsi una vacanza dai mille impegni quotidiani:

Amanda ha una vita piena, ha le sue strutture ricettive, i suoi figli…Lei dal Gf credo si aspetti una vacanza, una pausa, non rinuncerebbe alla sua vita per nessuna ragione al mondo, ma vuole uno stacco, si vuole riposare. Vuole stare senza telefono, senza pensieri, senza compiti dei figli… E poi è un'esperienza nuova.

Il matrimonio mai celebrato con Al Bano

Loredana Lecciso ha parlato anche del suo amore con Al Bano che dura ormai da venticinque anni. La cinquantaduenne ironizza: "Convivenza d'argento". Il matrimonio non è tra i loro piani: "Se ne è parlato tanto, in realtà non c'è mai stata richiesta da parte mia". E ha continuato:

Soltanto in un periodo, una decina di anni fa, la cosa è stata presa in considerazione. Al Bano stava pianificando la sua vita e me l'ha chiesto, poi è saltato tutto, ma non è stato un dramma. Certo, mi avrebbe fatto piacere, il matrimonio era contemplato nei miei progetti di vita, la mia vita la pensavo così, avevo l'esempio della mia famiglia, non perché le altre non vadano bene, ci mancherebbe… E poi gli orizzonti si sono allargati, ma comunque non cambia niente.