Pesci Piccoli 2, The Jackal: "Siamo usciti dalla comedy classica, ecco come cambierà la serie" Fanpage.it ha incontrato in anteprima il cast di Pesci Piccoli 2, disponibile su Amazon Prime Video dal 13 giugno. Come saranno i nuovi episodi? E cosa cambierà rispetto ai primi? I The Jackal (Fabio Balsamo, Ciro Priello, Aurora Leone e Gianluca Fru) e il regista Francesco Ebbasta hanno raccontato a Fanpage.it cosa aspettarsi: da Beppe Vessicchio in versione influencer alla FantAgenzia in omaggio alla Melevisione, passando per i biscotti allucinogeni.

A cura di Elisabetta Murina

Un'agenzia, molte idee, poco Budget. È questo lo spirito di Pesci Piccoli, la serie con protagonisti i The Jackal, che dal 13 giugno sarà disponibile su Amazon Prime Video con la seconda stagione. Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru tornano sul piccolo schermo per raccontare le nuove avventure della piccola agenzia pubblicitaria Tree of Us, guidata da Greta (Martina Tinnirello). Come saranno i nuovi episodi? E cosa cambierà dai primi? Fanpage.it ha parlato in anteprima con il cast e con il regista Francesco Ebbasta, facendosi raccontare qualche aneddoto del set: da quella volta in in cui Beppe Vessicchio ha indossato i panni di un influencer delle pulizie in diretta su TikTok al duello tra Fru e Tonio Cartonio in una FantAgenzia, omaggio all'universo della Melevisione.

Più personaggi e introspezione: come sarà Pesci Piccoli 2

"Un’agenzia pubblicitaria vera, poi qualcosa andò storto: gli influencer. Era davvero arrivata la fine?”, dice la voce di Fru all'inizio della seconda stagione. "Gli influencer hanno creato un intoppo rispetto al lavoro di un'agenzia, perché se prima si investivano tanti soldi per delle campagne, con queste nuove figure le aziende hanno cercato da un certo punto di vista anche un modo per risparmiare, affidando la creatività a un singolo", ha spiegato Ciro Priello rispondendo alla stessa domanda che viene posta nel primo episodio di Pesci Piccoli 2.

Nella seconda stagione, ha spiegato il regista Francesco Ebbasta, c'è una maggiore attenzione ai personaggi e alle loro storie: "Volevamo uscire dalla comedy classica e raccontare un genere più introspettivo, in grado di puntare sulle relazioni e sul background di ognuno dei personaggi". Un cambio di prospettiva che ha portato anche i protagonisti a riflettere su loro stessi: "Come Aurora, è stato molto intenso e mi sono fatta anche io delle domande come persona. Ci ha dato la possibilità di esplorare registri diversi e scoprirci di più". Anche Fabio Balsamo è della stessa idea: "Se nella prima stagione c'era una sorta di coralità, nella seconda c'è un'attenzione all'esplorazione delle proprie emozioni".

L'omaggio alla Melevisione e Beppe Vessicchio influencer delle pulizie

Beppe Vessicchio, guest star della prima puntata di Pesci Piccoli 2

Tra le guest star della seconda stagione non passano inosservati due personaggi: Beppe Vessicchio e Danilo Bertazzi. Il maestro, celebre direttore d'orchestra e icona nel panorama musicale italiano, veste i panni surreali di un influencer che fa le pulizie e viene ingaggiato dall'agenzia Tree of Us per uno spot. "Non so come sia nata questa idea, so solo che un giorno me lo sono ritrovato sul set ed è stata una delle cose più belle della mia vita", ha confessato Ciro. E alla domanda su come l'abbiano convinto a interpretare questa parte, Fru ha aggiunto: "Sono anni che facciamo cose insieme, quindi o ci ama alla follia o ha perso il controllo". Martina Tinnirello ha raccontato un aneddoto riguardante le scene con lui: "Eravamo in pausa tra un take e un altro. Volevo fare la simpatica, ma lui era veramente iperconcentrato perché ha preso questo ruolo in maniera serissima. Gli ho detto: "Birichino, non ha accettato la proposta economica di Greta". Lui mi guarda e risponde: "Per favore, rimaniamo nel personaggio". Era serio".

Danilo Bertazzi nel quarto episodio di Pesci Piccoli 2

Quanto a Danilo Bertazzi, volto di Tonio Cartonio, la sua presenza rappresenta un omaggio all'universo della Melevisione, oltre che una proiezione della mente di Fru dopo aver mangiato dei biscotti allucinogeni. E anche se la storia è inventata, tra Fru e il personaggio c'è un legame reale, come ci ha raccontato: "La storia raccontata della FantaAgenzia è chiaramente inventata, da attore però ho avuto un trasporto sincero. Da bambino, non ho mai digerito davvero il recast della trasmissione e ho smesso di guardarlo. C'è un lato di me bambino che nel duello ha voluto rinfacciargli il fatto di essersene andato. Rispondevo sempre davanti alla televisione". Anche Ciro Priello e Martina Tinnirello (interprete di Greta) erano fan del programma: "Noi ce la ricordiamo con tanto affetto".