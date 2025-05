Paola Iezzi a Belve: “Dopo la separazione da Chiara, ho pensato alla morte”, poi il commento sul litigio con Arisa

video suggerito

Paola Iezzi ospite di Belve nella seconda puntata di martedì 6 maggio. Dopo l'enorme successo con Vamos a bailar e le hit, la separazione dalla sorella Chiara nel 2013 le ha generato un momento di forte disagio: “Pensavo spesso alla morte, che per me poteva finire lì. Poi mi sono preoccupata e mi sono detta: è arrivato il momento di farmi aiutare". Nello specifico, sui rapporti con la sorella Chiara Iezzi dopo il distacco professionale: "Per un paio di anni non ci siamo sentite, Chiara ha avuto una crisi personale molto complessa”. E sul litigio con Arisa: "Mi è dispiaciuto per la sua reazione social, ha il mio numero di cellulare".

La sessualità e il rapporto longevo con Paolo Santambrogio

“Mi sento un gay nel corpo di una donna“, ha aggiunto, parlando della sua vita privata, "Ho sempre avuto un debole per le donne intelligenti e con un piglio un po’ maschile , un po’ come lei…. Diciamo che l’altra cosa mi piace molto di più !!”, ha ironizzato con Francesca Fagnani. E sulla sua lunga storia d’amore con il fidanzato fotografo Paolo Santambrogio: "In 18 anni, abbiamo avuto una crisi e ci siamo lasciati per 6 mesi”.

A un certo punto, Francesca Fagnani le chiede quanto sia una dominatrice nella vita, al che la risposta di Paola Iezzi: “Credo di aver creato delle aspettative…Mi piace un po’ il linguaggio colorito. Insieme ad altre cose, tutto nel limite..", “Siamo lontanissimi dal video di Kamasutra", scherza provocandola amichevolmente la conduttrice di Belve.

Il litigio con Arisa: "Aveva il mio numero, mi è dispiaciuta la reazione social"

Il litigio tra lei e Arisa diventa oggetto di commento sullo sgabello del noto programma di interviste di Rai2. Arisa disse: "Giorgia Meloni mi piace perché ha cazzimma. Sui diritti LGBTQI+ ha paura, serve dialogo” e Paola Iezzi commentò le sue parole prendendo distanza, chiarendo: "Non recrimino Rosalba per quello che ha fatto, detto, gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo". Da qui il putiferio social, con il video in cui Rosalba Pippa la accusò di "avere 50 anni e non saper ancora vivere", alzando un esplicativo dito medio nel finale. Paola Iezzi è tornata su quanto accaduto: “Si è creata una grande incomprensione. Credo che lei non avesse visto tutto il mio intervento. Mi è dispiaciuta la reazione social. Spiego meglio: lei ha il mio numero di cellulare e ci siamo sentite tante volte. Il fatto che lei abbia fatto questo sfogo pubblico via social mi ha sorpreso”. Lo scorso settembre, ospite anche lei di Belve, Arisa rispose seccata di non aver fatto ancora pace con Iezzi.