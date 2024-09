video suggerito

Pamela Prati: "Sono single. Il bacio più bello? Con Robert De Niro, un'occasione mancata" Ospite di 'Storie di donne al bivio' nella puntata del 9 settembre è Pamela Prati. La showgirl si apre sul rapporto con sua madre, parla di sua sorella e svela alcuni dettagli della sua vita sentimentale.

Pamela Prati è ospite di Storie di donne al bivio, in onda lunedì 9 settembre in prima serata alle 21.20 su Rai 2. Con Monica Setta la showgirl si apre sulla sua vita sentimentale, ricorda il bacio più importante della sua vita e parla del legame con sua sorella.

Pamela Prati: "Ho paura dell'amore"

Pamela Prati si racconta in un'intervista nel programma Storie di donne al bivio con Monica Setta. La showgirl ammette di ricevere numerose avances ma di avere paura dell'amore. Al momento non c'è nessuno al suo fianco. "Sono stata corteggiatissima ma non mi sono mai costruita una famiglia tutta mia, perché l'abbandono di mio padre e l'infanzia in collegio mi hanno lasciato una forte paura dell'amore, che poteva fare male – confessa Pamela Prati – Ora sono single, ma ho nella memoria tante occasioni mancate. Per esempio quella con Robert De Niro". È con il divo di Hollywood che conserva una dei ricordi più importanti della sua vita, un momento che menziona non senza una punta di rimpianto: "Con lui è stato il bacio più bello della mia vita ma è finita lì. Me ne pento ancora oggi".

"Mia sorella si sta curando, non la lascio mai"

Pamela Prati parla di sua madre e del rapporto con sua sorella Sebastiana, in cura per un tumore, a cui è molto legata: "Mia sorella si sta curando e io non la lascio mai. Ha già perso un figlio, ha sofferto tantissimo". Alessio, nipote della showgirl, è scomparso a 40 anni il 16 giugno del 2022. Pamela Prati gli aveva dedicato un messaggio: "Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro". In un'intervista rilasciata a Nuovo, spiegava: "Non è facile reagire a una tale tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella. È un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportarlo tutto da sola".