Silvia Toffanin scoppia a piangere a Verissimo, la storia d’amore di Rita Pavone e Teddy Reno la commuove

A cura di Daniela Seclì

Rita Pavone si è raccontata nel salottino di Verissimo. La cantante era tra gli ospiti della puntata trasmessa domenica 29 settembre. La sua storia d'amore con Teddy Reno ha commosso Silvia Toffanin, che si è sciolta in lacrime. Rita Pavone ha anche parlato del dolore per la morte dell'amato fratello Carlo, scomparso la scorsa estate.

Il messaggio di Teddy Reno per Rita Pavone commuove Silvia Toffanin

Teddy Reno e Rita Pavone sono uniti da oltre sessant'anni. Il cantante e produttore discografico ha sorpreso la moglie con un romantico messaggio: "Ciao Rita, sono sicuro che tra queste parole potrai ritrovarmi facilmente. Ti ricordi la prima volta che ci siamo visti? Eravamo davanti alla porta di uno studio della RCA dove si facevano i provini, avevi i capelli lunghi e indossavi i tacchi alti e uno di quegli abiti che mi piacevano tanto. Mi eri sembrata preoccupata così mi avvicinai e ti dissi, dandoti del lei: ‘Non abbia paura'. E tu mi rispondesti con la grinta che ti contraddistingue: ‘Non ne ho affatto'. Avevi solo 17 anni". E ha continuato:

La tua musica ha fatto da colonna sonora alla nostra vita, ti ho vista girare il mondo intero ma la verità è che ci siamo sempre bastati, noi due soltanto, soli contro tutto e tutti talvolta. Quando ci siamo innamorati, ci siamo giurati che sarebbe stato per sempre e così è stato. Da quasi 60 anni, sei il mio punto di riferimento e io il tuo. Siamo talmente in sintonia che ci basta guardarci negli occhi per capire quello che pensiamo e che proviamo. Non mi capita spesso di dirtelo pubblicamente, ma lo faccio oggi. Sono orgoglioso di te, della donna, della compagna e della madre che sei. Hai cantato l'amore come solo tu sai fare. Fortissimo, con tutto il cuore. E ora voglio dirti con la stessa intensità grazie per essere come sei.

Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime. La conduttrice è scoppiata a piangere e ha abbracciato Rita Pavone. La cantante, a sua volta in lacrime, ha commentato: "È stata una bella storia d'amore, un amore nato così per caso ma su cui ho puntato tutta la mia vita. Siamo totalmente diversi ma fatti l'uno per l'altro. Quando papà lo ha capito – dopo averci rovinato tanti momenti – è stata una vittoria".

Rita Pavone e il dolore per la morte del fratello

Rita Pavone, poi, ha raccontato che nel corso dell'estate appena trascorsa ha dovuto fare i conti con un grave lutto. È morto il fratello Carlo:

È dura per me parlarne. Mio fratello è stato una bella parte della mia vita. Siamo rimasti io e mio fratello Piero, poi finirà la famiglia e questo mi fa male. Anche perché tutto è successo improvvisamente. Se tu sai che un tuo parente è ammalato ti prepari. Ma quando ti dicono che improvvisamente non c'è più niente da fare e in un mese perdi una persona che hai amato tutta la vita…noi fratelli ci siamo molto amati. È stata dura accettarlo, dura superarlo. Però, la vita continua e bisogna andare avanti. La sua famiglia lo ha curato, gli è stata vicino.

E ha concluso: "Prima che morisse, quando era già all'hospice, abbiamo trascorso un'intera giornata insieme, lui mi stringeva la mano e mi diceva: ‘Ma sai che sei bellissima? Ti vedo rilassata e felice'. Abbiamo passato una giornata meravigliosa".