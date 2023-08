Pamela Camassa orgogliosa di Filippo Bisciglia: “È bravissimo, Temptation Island un grande successo”

In un’intervista rilasciata a Leggo, Pamela Camassa ha commentato il successo ottenuto da Filippo Bisciglia con Temptation Island e l’affetto di cui gode tra il pubblico.

Pamela Camassa ha rilasciato un'intervista a Leggo, che l'ha incontata in occasione di una serata benefica a Grottaglie. Reduce dall'esperienza all'Isola dei famosi, la trentanovenne ha commentato con orgoglio il successo professionale riscontrato dal suo compagno Filippo Bisciglia, che presto, secondo TvBlog, potremmo vedere al timone dell'edizione invernale di Temptation Island.

Pamela Camassa ha speso delle belle parole per Filippo Bisciglia, che è reduce da un'edizione di Temptation Island di grande successo. La modella ed ex concorrente dell'Isola dei famosi ha commentato:

Anche quest’anno Temptation Island è stato un grande successo e Filippo come sempre è stato bravissimo, anche se detto da me è scontato, sono un po’ di parte, ma la conferma la danno le persone che lo fermano per strada, lo riempiono di complimenti e gli dicono parole davvero belle, spesso è lui stesso a rimanerne stupito.