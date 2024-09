video suggerito

Milly Carlucci vicina ai 70: “Il compleanno arriva nel clou del lavoro, festeggiare passa in secondo piano” Milly Carlucci il prossimo 1° ottobre compirà 70 anni. La conduttrice racconta in un’intervista le sue abitudini salutari e parlando dei festeggiamenti per il compleanno ammette che, spesso, capita nel periodo clou del suo lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al via il 28 settembre la nuova edizione di Ballando con le stelle, la 19esima per la conduttrice Milly Carlucci che, il prossimo 1 ottobre, compie 70 anni. La presentatrice sembra instancabile, una vera stacanovista, come la descrive chi lavora al suo fianco da anni. Intervistata dal settimanale Gente, ha raccontato di come sia riuscita a tenersi in forma e di come affronta anche il giorno in cui spegne le candeline, solitamente, nel pieno dei suoi impegni lavorativi.

Milly Carlucci vicina ai 70 anni

Milly Carlucci, si sa, è sempre stata appassionata di sport, tanto è vero che parla con fierezza della sua carriera da pattinatrice, conclusasi molto presto, lasciando spazio poi a quella televisiva. Ma per arrivare alla soglia dei 70, in forma smagliante, la conduttrice rivela al settimanale Gente di non avere dei segreti particolari, ma spiega:

Insalatine? Affatto… Ho una nutrizionista bravissima che da tempo mi segue e mi ha guidato nel modo di mangiare: è vario, sano e ho anche migliorato la situazione delle mie intolleranze al glutine e al lattosio. Posso mangiare fino a 30 grammi di cioccolato fondente al giorno. E a Roma ho trovato un luogo dove fanno il gelato senza latte al cioccolato. Un sogno, sono un donna felice.

Uno stile di vita salutare, che le consente anche di seguire i ritmi serrati del suo lavoro, che la tiene impegnata per diversi mesi l'anno, con programmi che richiedono non solo disciplina, ma anche tanta preparazione e capacità di gestire gli imprevisti, cosa che ormai la conduttrice, dopo anni di esperienza, ha imparato a fare.

Il compleanno durante Ballando con le stelle

Quest'anno il 1°ottobre, giorno in cui è nata, capita poco dopo il debutto di Ballando con le stelle, che si è anticipato di qualche settimana rispetto al solito, probabilmente per far partire con il giusto sprint il sabato sera di Rai1. La conduttrice a questo proposito, però, dichiara: "Spesso il mio compleanno capita nel clou di un lavoro, come quest'anno, e io sono così presa del progetto che festeggiare passa quasi in secondo piano". Stavolta, forse, ci si potrà aspettare un festeggiamento in tv, con la seconda puntata dello show.