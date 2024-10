video suggerito

Milly Carlucci compie 70 anni, la festa a sorpresa negli studi di Ballando con le stelle la commuove Le telecamere cristallizzano un raro momento di commozione di Milly Carlucci che si scioglie in lacrime di fronte agli amici e ai collaboratori che si sono riuniti per lei nello studio di Ballando con le stelle per una festa a sorpresa organizzata per il suo 70esimo compleanno.

A cura di Stefania Rocco

Festa di compleanno a sorpresa per Milly Carlucci che viene accolta da amici e collaboratori, riuniti nello studio di Ballando con le stelle per farle gli auguri per il suo 70esimo compleanno. La conduttrice, considerata il “sergente di ferro” di Rai1, si scioglie in lacrime di fronte a tale tributo, commossa dall’affetto dei presenti. Accanto a lei le amate sorelle Gabriella, 65 anni, e Anna, 63 anni. Quest’ultima collabora con Milly dietro le quinte del format di successo del sabato sera di Rai1.

Lo staff di Ballando con le stelle riunito per festeggiare Milly Carlucci

A festeggiare i 70 anni di Milly Carlucci ci sono tutti i membri dello staff di Ballando con le stelle: colleghi di lavoro e amici con i quali la conduttrice lavora a stretto contatto da anni. Ed è di fronte a loro che Milly, colta di sorpresa, non riesce a trattenere le lacrime. A filmarla mentre intorno a lei parte un coro di “Tanti auguri a te” è la sorella Anna.

Milly Carlucci con la voce incrinata dalle lacrime: “Non immaginate quanto tenga a tutto questo”

Milly prende quindi la parola per ringraziare i presenti per la sorpresa ricevuta. “Voi non potete immaginare quanto tenga a tutto questo”, è riuscita a dire prima che le lacrime le incrinassero la voce. Del resto, la passione della conduttrice nei confronti di Ballando è cosa nota: si tratta del programma Rai nel quale Carlucci investe la maggior parte delle sue energie, con risultati che si dimostrano in crescita anno dopo anno, anche grazie ai casting che consentono alla conduttrice di portare in onda alcuni tra i nomi più interessanti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità. Per il momento, quelli organizzati nello studio del programma sono gli unici festeggiamenti che Milly si è concessa. "Sono presa dal programma, festeggerò in famiglia, appena possibile", ha spiegato la conduttrice, rimandando a data da destinarsi ulteriori festeggiamenti.